В Госдуме призвали ликвидировать «Яблоко» за экстремизм

07 марта 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

«Яблоко» поддерживает геноцид в Донбассе, сказал Николай Новичков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы России Николай Новичков призвал ликвидировать партию «Яблоко» за наличие экстремизма в их предвыборной программе и публичных выступлениях. С таким обращением он обратился к министру юстиции Константину Чуйченко. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «Федеральный закон от 11.07.2001 №95-ФЗ „О политических партиях“ устанавливает правовой режим деятельности политических партий как важнейших общественно-политических институтов в России. Так, часть 2 Статьи 8 данного федерального закона определяет один из основных принципов деятельности политических партий следующим образом: „Деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации“. Статья 9 обозначенного выше федерального закона устанавливает, что „запрещается создание и деятельность политических партий, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности“», — говорится в документе. Депутат отмечает, что в предвыборной программе «Яблока» есть ссылка на мирный план главы партии Григория Явлинского по урегулированию конфликта в Донбассе, который напрямую нарушает российское законодательство. «Вывести всех российских „отпускников и ополченцев“ и все подразделения российских вооруженных сил из Донбасса. Немедленно прекратить — военную, финансовую, дипломатическую и иную поддержку сепаратистских сил и движений, действующих на территории Украины. Немедленно прекратить разжигание ненависти к Украине и пропаганду войны в российских государственных СМИ. После признания всеми участниками соглашения того, что созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности и нормальной жизни населения, вся территория Донбасса будет передана под полный контроль Украины», — привел пример парламентарий. По его словам, есть явные признаки экстремизма в деятельности «Яблока». «Призывы партии передать Донбасс под полный контроль Украины, отраженные, как в программных документах, так и в многочисленных выступлениях представителей данной партии в СМИ, могут содействовать продолжению насилия в новых российских регионах, могут способствовать гибели людей, а также могут увеличивать их горе и страдания. По сути, программные положения партии „Яблоко“, вероятно, следует рассматривать как проявление политического терроризма, экстремизма, оправдания преступлений против человечности», — указано в обращении Николая Новичкова. Он отметил, что партийная деятельность «Яблока» связана с поддержкой киевского режима. «Присутствуют все признаки экстремистской деятельности, связанные, как с отрицанием принадлежности Донбасса России, так и с политической поддержкой насилия, геноцида и военных преступлений, осуществляемых киевским режимом на новых российских территориях, а также проявляющиеся в возможной угрозе причинения вреда личности, здоровью граждан на новых территориях. Полагаю, что дальнейшая легальная политическая деятельность партии „Яблоко“ в России, по-видимому, невозможна, недопустима и противоречит, как нормам права, так и духовно-нравственным ценностям, ценностям морали. Считаю необходимым рассмотреть возможность обращения в суд с целью ликвидации партии», — подчеркнул депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы России Николай Новичков призвал ликвидировать партию «Яблоко» за наличие экстремизма в их предвыборной программе и публичных выступлениях. С таким обращением он обратился к министру юстиции Константину Чуйченко. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «Федеральный закон от 11.07.2001 №95-ФЗ „О политических партиях“ устанавливает правовой режим деятельности политических партий как важнейших общественно-политических институтов в России. Так, часть 2 Статьи 8 данного федерального закона определяет один из основных принципов деятельности политических партий следующим образом: „Деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации“. Статья 9 обозначенного выше федерального закона устанавливает, что „запрещается создание и деятельность политических партий, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности“», — говорится в документе. Депутат отмечает, что в предвыборной программе «Яблока» есть ссылка на мирный план главы партии Григория Явлинского по урегулированию конфликта в Донбассе, который напрямую нарушает российское законодательство. «Вывести всех российских „отпускников и ополченцев“ и все подразделения российских вооруженных сил из Донбасса. Немедленно прекратить — военную, финансовую, дипломатическую и иную поддержку сепаратистских сил и движений, действующих на территории Украины. Немедленно прекратить разжигание ненависти к Украине и пропаганду войны в российских государственных СМИ. После признания всеми участниками соглашения того, что созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности и нормальной жизни населения, вся территория Донбасса будет передана под полный контроль Украины», — привел пример парламентарий. По его словам, есть явные признаки экстремизма в деятельности «Яблока». «Призывы партии передать Донбасс под полный контроль Украины, отраженные, как в программных документах, так и в многочисленных выступлениях представителей данной партии в СМИ, могут содействовать продолжению насилия в новых российских регионах, могут способствовать гибели людей, а также могут увеличивать их горе и страдания. По сути, программные положения партии „Яблоко“, вероятно, следует рассматривать как проявление политического терроризма, экстремизма, оправдания преступлений против человечности», — указано в обращении Николая Новичкова. Он отметил, что партийная деятельность «Яблока» связана с поддержкой киевского режима. «Присутствуют все признаки экстремистской деятельности, связанные, как с отрицанием принадлежности Донбасса России, так и с политической поддержкой насилия, геноцида и военных преступлений, осуществляемых киевским режимом на новых российских территориях, а также проявляющиеся в возможной угрозе причинения вреда личности, здоровью граждан на новых территориях. Полагаю, что дальнейшая легальная политическая деятельность партии „Яблоко“ в России, по-видимому, невозможна, недопустима и противоречит, как нормам права, так и духовно-нравственным ценностям, ценностям морали. Считаю необходимым рассмотреть возможность обращения в суд с целью ликвидации партии», — подчеркнул депутат.