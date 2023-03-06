06 марта 2023

Daily Mail: Британии понадобится десятилетие, чтобы оправиться от конфликта на Украине

Daily Mail: Британии потребуется 10 лет, чтобы восстановить истощенные Украиной запасы оружия
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Британия позволила своим запасам боеприпасов сократиться до опасно низкого уровня Фото:
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Восстановление запасов боеприпасов в Великобритании после конфликта на Украине может занять не менее десяти лет, заявили политики Соединенного Королевства. Они отметили, что Британия и ее союзники по НАТО из-за поставок ВСУ позволили запасам боеприпасов сократиться до опасно низкого уровня, что ставит под угрозу национальную безопасность страны.

«Депутаты предупредили, что восстановление сокращающихся после конфликта на Украине запасов боеприпасов в Великобритании может занять не менее десяти лет, что поставит под угрозу национальную безопасность страны», — сообщила газета Daily Mail. Политики призвали министерство обороны разработать план действий, чтобы сократить время, необходимое для восстановления своих запасов.

Ранее сообщалось, что Великобритания собирается первой отправить Украине вооружение дальнего радиуса действия. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский согласовал с премьером Великобритании Риши Сунаком поставку дальнобойного оружия из Великобритании после своего визита в Лондон. При этом министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес отмечал, что Великобритания не будет в ближайшее время передавать Киеву истребители.

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Восстановление запасов боеприпасов в Великобритании после конфликта на Украине может занять не менее десяти лет, заявили политики Соединенного Королевства. Они отметили, что Британия и ее союзники по НАТО из-за поставок ВСУ позволили запасам боеприпасов сократиться до опасно низкого уровня, что ставит под угрозу национальную безопасность страны. «Депутаты предупредили, что восстановление сокращающихся после конфликта на Украине запасов боеприпасов в Великобритании может занять не менее десяти лет, что поставит под угрозу национальную безопасность страны», — сообщила газета Daily Mail. Политики призвали министерство обороны разработать план действий, чтобы сократить время, необходимое для восстановления своих запасов. Ранее сообщалось, что Великобритания собирается первой отправить Украине вооружение дальнего радиуса действия. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский согласовал с премьером Великобритании Риши Сунаком поставку дальнобойного оружия из Великобритании после своего визита в Лондон. При этом министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес отмечал, что Великобритания не будет в ближайшее время передавать Киеву истребители.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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