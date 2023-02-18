Сунак пообещал первым поставить Украине дальнобойные ракеты

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Официальный сайт президента Украины. Москва, Риши Сунак
Сунак призвал европейских лидеров не обращать внимания на истощение арсеналов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лондон первым поставит Киеву «вооружения дальнего радиуса действия». С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе Мюнхенской конференции.

«Великобритания будет первой стороной, который предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия», — анонсировал Сунак. Трансляция велась на официальном youtube-канале конференции. Обращаясь к европейским странам, британский премьер призвал не считать проблемой истощение их арсеналов, так как, по его мнению, они предназначались для борьбы с Россией.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский согласовал с Сунаком поставку дальнобойного оружия из Великобритании после своего визита в Лондон. При этом министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес отмечал, что Великобритания не будет в ближайшее время передавать Киеву истребители. Только ракеты и беспилотники. Украина использовать эту технику для атак по Крыму. В Совфеде заявляли, что российская армия должна уничтожать все оружие, поставляемое Западом, как только оно прибудет украинской армии.

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Лондон первым поставит Киеву «вооружения дальнего радиуса действия». С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе Мюнхенской конференции. «Великобритания будет первой стороной, который предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия», — анонсировал Сунак. Трансляция велась на официальном youtube-канале конференции. Обращаясь к европейским странам, британский премьер призвал не считать проблемой истощение их арсеналов, так как, по его мнению, они предназначались для борьбы с Россией. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский согласовал с Сунаком поставку дальнобойного оружия из Великобритании после своего визита в Лондон. При этом министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес отмечал, что Великобритания не будет в ближайшее время передавать Киеву истребители. Только ракеты и беспилотники. Украина использовать эту технику для атак по Крыму. В Совфеде заявляли, что российская армия должна уничтожать все оружие, поставляемое Западом, как только оно прибудет украинской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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