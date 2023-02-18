Сунак пообещал первым поставить Украине дальнобойные ракеты

18 февраля 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Сунак призвал европейских лидеров не обращать внимания на истощение арсеналов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лондон первым поставит Киеву «вооружения дальнего радиуса действия». С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе Мюнхенской конференции. «Великобритания будет первой стороной, который предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия», — анонсировал Сунак. Трансляция велась на официальном youtube-канале конференции. Обращаясь к европейским странам, британский премьер призвал не считать проблемой истощение их арсеналов, так как, по его мнению, они предназначались для борьбы с Россией. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский согласовал с Сунаком поставку дальнобойного оружия из Великобритании после своего визита в Лондон. При этом министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес отмечал, что Великобритания не будет в ближайшее время передавать Киеву истребители. Только ракеты и беспилотники. Украина использовать эту технику для атак по Крыму. В Совфеде заявляли, что российская армия должна уничтожать все оружие, поставляемое Западом, как только оно прибудет украинской армии.

Лондон первым поставит Киеву «вооружения дальнего радиуса действия». С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе Мюнхенской конференции. «Великобритания будет первой стороной, который предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия», — анонсировал Сунак. Трансляция велась на официальном youtube-канале конференции. Обращаясь к европейским странам, британский премьер призвал не считать проблемой истощение их арсеналов, так как, по его мнению, они предназначались для борьбы с Россией. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский согласовал с Сунаком поставку дальнобойного оружия из Великобритании после своего визита в Лондон. При этом министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес отмечал, что Великобритания не будет в ближайшее время передавать Киеву истребители. Только ракеты и беспилотники. Украина использовать эту технику для атак по Крыму. В Совфеде заявляли, что российская армия должна уничтожать все оружие, поставляемое Западом, как только оно прибудет украинской армии.