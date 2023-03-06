Силовики пришли с обысками в поисково-спасательную службу Челябинска

Причиной обысков стало дело о взятке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики утром 7 марта провели обыски в офисе Поисково-спасательной службы на водных объектах города Челябинска. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, причиной обыска стало дело о взятке.

«Сотрудники провели обыски в офисах структуры. Руководителя Александра Шина увезли на допрос», — рассказал источник.

По данным URA.RU речь идет о незаконном присвоении премии, выписываемых сотрудникам. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что дело расследуется по ч.2 ст. 290 УК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

URA.RU связалось с пресс-службой администрации Челябинска. Там подтвердили, что в отношении МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах» и ее руководителя правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия. Администрация города окажет им все необходимое содействие.