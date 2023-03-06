06 марта 2023

Силовики пришли с обысками в поисково-спасательную службу Челябинска

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, силовики, балаклава, спецоперация, обыск, омон, госбезопасность
Причиной обысков стало дело о взятке Фото:

Силовики утром 7 марта провели обыски в офисе Поисково-спасательной службы на водных объектах города Челябинска. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, причиной обыска стало дело о взятке.

«Сотрудники провели обыски в офисах структуры. Руководителя Александра Шина увезли на допрос», — рассказал источник.

По данным URA.RU речь идет о незаконном присвоении премии, выписываемых сотрудникам. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что дело расследуется по ч.2 ст. 290 УК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

URA.RU связалось с пресс-службой администрации Челябинска. Там подтвердили, что в отношении МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах» и ее руководителя правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия. Администрация города окажет им все необходимое содействие.

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Силовики утром 7 марта провели обыски в офисе Поисково-спасательной службы на водных объектах города Челябинска. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, причиной обыска стало дело о взятке. «Сотрудники провели обыски в офисах структуры. Руководителя Александра Шина увезли на допрос», — рассказал источник. По данным URA.RU речь идет о незаконном присвоении премии, выписываемых сотрудникам. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что дело расследуется по ч.2 ст. 290 УК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. URA.RU связалось с пресс-службой администрации Челябинска. Там подтвердили, что в отношении МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах» и ее руководителя правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия. Администрация города окажет им все необходимое содействие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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