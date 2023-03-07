Добровольцев в России уравняли в правах с профессиональными военными

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Удостоверение ветерана дает право на все предусмотренные законом льготы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Всем добровольцам, участвовавшим в боевых действиях, будут вручать ветеранское удостоверение единого образца. Правила выдачи этого документа 7 марта утвердило правительство РФ своим постановлением. Таким образом, участники СВО, отправившиеся на фронт добровольно, получили равные права и льготы с профессиональными военными.

«Документ выдается военкоматами субъектов РФ по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Для этого гражданину потребуется подать заявление», — сообщили в пресс-службе правительства РФ. Документ опубликован на сайте кабмина.

Удостоверение ветерана боевых действий смогут получить граждане, вступившие в добровольческие формирования, созданные для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России в ходе СВО. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на все предусмотренные законом льготы. Если участник боев потерял документы, подтверждающие его нахождение на фронте, искать их должны военкоматы самостоятельно, уточники в правительстве РФ.

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Всем добровольцам, участвовавшим в боевых действиях, будут вручать ветеранское удостоверение единого образца. Правила выдачи этого документа 7 марта утвердило правительство РФ своим постановлением. Таким образом, участники СВО, отправившиеся на фронт добровольно, получили равные права и льготы с профессиональными военными. «Документ выдается военкоматами субъектов РФ по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Для этого гражданину потребуется подать заявление», — сообщили в пресс-службе правительства РФ. Документ опубликован на сайте кабмина. Удостоверение ветерана боевых действий смогут получить граждане, вступившие в добровольческие формирования, созданные для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России в ходе СВО. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на все предусмотренные законом льготы. Если участник боев потерял документы, подтверждающие его нахождение на фронте, искать их должны военкоматы самостоятельно, уточники в правительстве РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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