Добровольцев в России уравняли в правах с профессиональными военными

07 марта 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Удостоверение ветерана дает право на все предусмотренные законом льготы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Всем добровольцам, участвовавшим в боевых действиях, будут вручать ветеранское удостоверение единого образца. Правила выдачи этого документа 7 марта утвердило правительство РФ своим постановлением. Таким образом, участники СВО, отправившиеся на фронт добровольно, получили равные права и льготы с профессиональными военными. «Документ выдается военкоматами субъектов РФ по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Для этого гражданину потребуется подать заявление», — сообщили в пресс-службе правительства РФ. Документ опубликован на сайте кабмина . Удостоверение ветерана боевых действий смогут получить граждане, вступившие в добровольческие формирования, созданные для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России в ходе СВО. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на все предусмотренные законом льготы. Если участник боев потерял документы, подтверждающие его нахождение на фронте, искать их должны военкоматы самостоятельно, уточники в правительстве РФ.

Всем добровольцам, участвовавшим в боевых действиях, будут вручать ветеранское удостоверение единого образца. Правила выдачи этого документа 7 марта утвердило правительство РФ своим постановлением. Таким образом, участники СВО, отправившиеся на фронт добровольно, получили равные права и льготы с профессиональными военными. «Документ выдается военкоматами субъектов РФ по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Для этого гражданину потребуется подать заявление», — сообщили в пресс-службе правительства РФ. Документ опубликован на сайте кабмина. Удостоверение ветерана боевых действий смогут получить граждане, вступившие в добровольческие формирования, созданные для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России в ходе СВО. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на все предусмотренные законом льготы. Если участник боев потерял документы, подтверждающие его нахождение на фронте, искать их должны военкоматы самостоятельно, уточники в правительстве РФ.