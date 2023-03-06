Курганского депутата гордумы Артема Исламова, который является сыном известного депутата облдумы Марата Исламова, вынуждали отказаться от мандата. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к курганским властям.
По словам одного из собеседников агентства, неизвестный распространял слухи, что якобы Исламовым-младшим заинтересовались силовики, и ему желательно отказаться от места в гордуме. «В думу Кургана поступали предложения на всякий случай попросить у Исламова заявление об уходе, чтобы минимизировать репутационные риски», — добавил источник. Другой инсайдер подчеркнул, что информация о внимании силовиков к городскому депутату не подтвердилась. «Он остался с мандатом, продолжает работать», — уточнил источник из политического окружения.
Еще один собеседник агентства предположил, что это может быть связано с бизнесом отца. Ранее в отношении Исламова-старшего появлялась негативная информация. Якобы он пустил под нож дойных коров в хозяйстве, которое недавно приобрел. В итоге оказалось, что депутат оздоровил стадо и намерен развивать хозяйство. Кроме того, поднимались разговоры о зарубежной недвижимости супруги депутата. При этом дом они приобрели несколько лет назад и всегда указывали в декларации о доходах.
Сам Артем Исламов в разговоре с корреспондентом URA.RU пояснил, что никаких подобных сообщений он не получал. Получить оперативный комментарий по ситуации в городской думе не удалось. На момент публикации новости на звонки агентства в гордуме никто не ответил.
Исламов-младший был впервые избран в гордуму Кургана в 2017 году. В 2019 году он стал депутатом курганской думы седьмого созыва.
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