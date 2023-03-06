Сына известного курганского депутата вынуждали отказаться от мандата. Инсайд

07 марта 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Информация о внимании силовиков к Артему Исламову не подтвердилась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганского депутата гордумы Артема Исламова, который является сыном известного депутата облдумы Марата Исламова, вынуждали отказаться от мандата. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к курганским властям. По словам одного из собеседников агентства, неизвестный распространял слухи, что якобы Исламовым-младшим заинтересовались силовики, и ему желательно отказаться от места в гордуме. «В думу Кургана поступали предложения на всякий случай попросить у Исламова заявление об уходе, чтобы минимизировать репутационные риски», — добавил источник. Другой инсайдер подчеркнул, что информация о внимании силовиков к городскому депутату не подтвердилась. «Он остался с мандатом, продолжает работать», — уточнил источник из политического окружения. Еще один собеседник агентства предположил, что это может быть связано с бизнесом отца. Ранее в отношении Исламова-старшего появлялась негативная информация. Якобы он пустил под нож дойных коров в хозяйстве, которое недавно приобрел. В итоге оказалось, что депутат оздоровил стадо и намерен развивать хозяйство. Кроме того, поднимались разговоры о зарубежной недвижимости супруги депутата. При этом дом они приобрели несколько лет назад и всегда указывали в декларации о доходах. Сам Артем Исламов в разговоре с корреспондентом URA.RU пояснил, что никаких подобных сообщений он не получал. Получить оперативный комментарий по ситуации в городской думе не удалось. На момент публикации новости на звонки агентства в гордуме никто не ответил. Исламов-младший был впервые избран в гордуму Кургана в 2017 году. В 2019 году он стал депутатом курганской думы седьмого созыва. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганского депутата гордумы Артема Исламова, который является сыном известного депутата облдумы Марата Исламова, вынуждали отказаться от мандата. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к курганским властям. По словам одного из собеседников агентства, неизвестный распространял слухи, что якобы Исламовым-младшим заинтересовались силовики, и ему желательно отказаться от места в гордуме. «В думу Кургана поступали предложения на всякий случай попросить у Исламова заявление об уходе, чтобы минимизировать репутационные риски», — добавил источник. Другой инсайдер подчеркнул, что информация о внимании силовиков к городскому депутату не подтвердилась. «Он остался с мандатом, продолжает работать», — уточнил источник из политического окружения. Еще один собеседник агентства предположил, что это может быть связано с бизнесом отца. Ранее в отношении Исламова-старшего появлялась негативная информация. Якобы он пустил под нож дойных коров в хозяйстве, которое недавно приобрел. В итоге оказалось, что депутат оздоровил стадо и намерен развивать хозяйство. Кроме того, поднимались разговоры о зарубежной недвижимости супруги депутата. При этом дом они приобрели несколько лет назад и всегда указывали в декларации о доходах. Сам Артем Исламов в разговоре с корреспондентом URA.RU пояснил, что никаких подобных сообщений он не получал. Получить оперативный комментарий по ситуации в городской думе не удалось. На момент публикации новости на звонки агентства в гордуме никто не ответил. Исламов-младший был впервые избран в гордуму Кургана в 2017 году. В 2019 году он стал депутатом курганской думы седьмого созыва.