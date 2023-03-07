Минобороны РФ: из плена ВСУ вернулись 90 солдат

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Военнослужащие ДНР побывавшие в плену, встречаются с родственниками. Харцызск, ДНР, пленные
В РФ возвращены 90 военнопленных, сообщили в Минобороны РФ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате переговоров возвращены 90 пленных российских военнослужащих с подконтрольной Киеву стороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса <…> возвращены 90 российских военнослужащих», — уточняет ведомство. Их слова приводит РИА Новости.

Украина и РФ не раз проводили переговоры по обмену военнопленных. Например, в феврале из украинского плена вернулись более 100 человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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В результате переговоров возвращены 90 пленных российских военнослужащих с подконтрольной Киеву стороны. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В результате переговорного процесса <…> возвращены 90 российских военнослужащих», — уточняет ведомство. Их слова приводит РИА Новости. Украина и РФ не раз проводили переговоры по обмену военнопленных. Например, в феврале из украинского плена вернулись более 100 человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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