Минобороны РФ: из плена ВСУ вернулись 90 солдат

В РФ возвращены 90 военнопленных, сообщили в Минобороны РФ (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате переговоров возвращены 90 пленных российских военнослужащих с подконтрольной Киеву стороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В результате переговорного процесса <…> возвращены 90 российских военнослужащих», — уточняет ведомство. Их слова приводит РИА Новости.
Украина и РФ не раз проводили переговоры по обмену военнопленных. Например, в феврале из украинского плена вернулись более 100 человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.
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