Прокуратура обвинила блогера Лерчек в неуплате налогов

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Валерию Лерчек обвиняют по ч. 2 ст. 198 УК РФ, сообщает прокуратура Москвы Фото:

Прокуратура Москвы предъявила обвинение блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) по уклонению от оплаты налогов. Соответствующие документы поступили в распоряжение органов.

«Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ <…> совершенное в особо крупном размере», — уточняется в telegram-канале прокуратуры Москвы. Также сообщается, что обвинение предъявлено и супругу блогерши Артему Чекалину. Он обвиняется в пособничестве по уклонению физлица от уплаты налогов.

Обыски в доме блогерши Лерчек проходили в ночь на 7 марта. Уточнялось, что в квартире обнаружены восемь килограммов золота. Чекалина зарабатывала на собственном косметическом бренде Letique Cosmetics, сумма годового дохода составляла 110 млн рублей.

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Прокуратура Москвы предъявила обвинение блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) по уклонению от оплаты налогов. Соответствующие документы поступили в распоряжение органов. «Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ <…> совершенное в особо крупном размере», — уточняется в telegram-канале прокуратуры Москвы. Также сообщается, что обвинение предъявлено и супругу блогерши Артему Чекалину. Он обвиняется в пособничестве по уклонению физлица от уплаты налогов. Обыски в доме блогерши Лерчек проходили в ночь на 7 марта. Уточнялось, что в квартире обнаружены восемь килограммов золота. Чекалина зарабатывала на собственном косметическом бренде Letique Cosmetics, сумма годового дохода составляла 110 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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