Прокуратура обвинила блогера Лерчек в неуплате налогов

Прокуратура Москвы предъявила обвинение блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) по уклонению от оплаты налогов. Соответствующие документы поступили в распоряжение органов.
«Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ <…> совершенное в особо крупном размере», — уточняется в telegram-канале прокуратуры Москвы. Также сообщается, что обвинение предъявлено и супругу блогерши Артему Чекалину. Он обвиняется в пособничестве по уклонению физлица от уплаты налогов.
Обыски в доме блогерши Лерчек проходили в ночь на 7 марта. Уточнялось, что в квартире обнаружены восемь килограммов золота. Чекалина зарабатывала на собственном косметическом бренде Letique Cosmetics, сумма годового дохода составляла 110 млн рублей.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
Прокуратура Москвы предъявила обвинение блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) по уклонению от оплаты налогов. Соответствующие документы поступили в распоряжение органов. «Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ <…> совершенное в особо крупном размере», — уточняется в telegram-канале прокуратуры Москвы. Также сообщается, что обвинение предъявлено и супругу блогерши Артему Чекалину. Он обвиняется в пособничестве по уклонению физлица от уплаты налогов. Обыски в доме блогерши Лерчек проходили в ночь на 7 марта. Уточнялось, что в квартире обнаружены восемь килограммов золота. Чекалина зарабатывала на собственном косметическом бренде Letique Cosmetics, сумма годового дохода составляла 110 млн рублей.