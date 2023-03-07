При обыске в доме блогерши Лерчек нашли килограммы золота

07 марта 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

В доме блогерши Валерии Чекалиной нашли золотые слитки Фото: Анна Майорова © URA.RU В доме блогерши Валерии Чекалиной, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, нашли золотые слитки общим весом восемь килограмм. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Восемь килограммов чистого золота 999-й пробы нашли во время обысков в доме блогерши Лерчек. Каждый слиток весит по одному килограмму и стоит почти 4,5 млн рублей по курсу ЦБ», — сообщает Mash. Также был обнаружен паспорт США. Известно, что до суда Чекалина и ее супруг будут находиться под подпиской о невыезде. Обыски в доме Валерии Чекалиной начались в ночь на 7 марта. Чекалина зарабатывала на собственном косметическом бренде Letique Cosmetics, сумма годового дохода составляла 110 млн рублей, что укладывается в лимит для уплаты налогов по упрощенной схеме, которой пользовалась блогерша. Валерию Чекалину обвиняют в получении дохода от ряда других компаний, зарегистрированных на ее родственников для обхода налогового законодательства, передает «Царьград». В феврале ее назвали одной из самых навязчивых блогеров, передают «Дни.ру».

В доме блогерши Валерии Чекалиной, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, нашли золотые слитки общим весом восемь килограмм. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Восемь килограммов чистого золота 999-й пробы нашли во время обысков в доме блогерши Лерчек. Каждый слиток весит по одному килограмму и стоит почти 4,5 млн рублей по курсу ЦБ», — сообщает Mash. Также был обнаружен паспорт США. Известно, что до суда Чекалина и ее супруг будут находиться под подпиской о невыезде. Обыски в доме Валерии Чекалиной начались в ночь на 7 марта. Чекалина зарабатывала на собственном косметическом бренде Letique Cosmetics, сумма годового дохода составляла 110 млн рублей, что укладывается в лимит для уплаты налогов по упрощенной схеме, которой пользовалась блогерша. Валерию Чекалину обвиняют в получении дохода от ряда других компаний, зарегистрированных на ее родственников для обхода налогового законодательства, передает «Царьград». В феврале ее назвали одной из самых навязчивых блогеров, передают «Дни.ру».