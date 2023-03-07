При обыске в доме блогерши Лерчек нашли килограммы золота

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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки, мерные золотые слитки
В доме блогерши Валерии Чекалиной нашли золотые слитки Фото:

В доме блогерши Валерии Чекалиной, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, нашли золотые слитки общим весом восемь килограмм. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Восемь килограммов чистого золота 999-й пробы нашли во время обысков в доме блогерши Лерчек. Каждый слиток весит по одному килограмму и стоит почти 4,5 млн рублей по курсу ЦБ», — сообщает Mash. Также был обнаружен паспорт США. Известно, что до суда Чекалина и ее супруг будут находиться под подпиской о невыезде.

Обыски в доме Валерии Чекалиной начались в ночь на 7 марта. Чекалина зарабатывала на собственном косметическом бренде Letique Cosmetics, сумма годового дохода составляла 110 млн рублей, что укладывается в лимит для уплаты налогов по упрощенной схеме, которой пользовалась блогерша. Валерию Чекалину обвиняют в получении дохода от ряда других компаний, зарегистрированных на ее родственников для обхода налогового законодательства, передает «Царьград». В феврале ее назвали одной из самых навязчивых блогеров, передают «Дни.ру».

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В доме блогерши Валерии Чекалиной, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, нашли золотые слитки общим весом восемь килограмм. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Восемь килограммов чистого золота 999-й пробы нашли во время обысков в доме блогерши Лерчек. Каждый слиток весит по одному килограмму и стоит почти 4,5 млн рублей по курсу ЦБ», — сообщает Mash. Также был обнаружен паспорт США. Известно, что до суда Чекалина и ее супруг будут находиться под подпиской о невыезде. Обыски в доме Валерии Чекалиной начались в ночь на 7 марта. Чекалина зарабатывала на собственном косметическом бренде Letique Cosmetics, сумма годового дохода составляла 110 млн рублей, что укладывается в лимит для уплаты налогов по упрощенной схеме, которой пользовалась блогерша. Валерию Чекалину обвиняют в получении дохода от ряда других компаний, зарегистрированных на ее родственников для обхода налогового законодательства, передает «Царьград». В феврале ее назвали одной из самых навязчивых блогеров, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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