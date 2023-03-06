Мальчик ушел из дома 6 марта (фото из архива)
В Новом Уренгое (ЯНАО) пропал Никита Трунов. Как сообщается в telegram-канале «Импульс Севера», о его местонахождении неизвестно с 6 марта.
«Пропал несовершеннолетний Трунов Никита Владимирович, 2009 года рождения. Он ушел из дома 6 марта. О его местонахождении ничего неизвестно», — указано в сообщении.
Рост мальчика около 160 сантиметров. У него русые волосы. Ребенок был одет в штаны, куртку и шапку черного цвета. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят звонить по телефону 8-3494-944-832. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ребенок пропал 6 марта
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