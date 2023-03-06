06 марта 2023

В Новом Уренгое ищут пропавшего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревяшки. Нижневартовск, зима, школьник, заморозки, метель, снегопад, мороз
Мальчик ушел из дома 6 марта (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) пропал Никита Трунов. Как сообщается в telegram-канале «Импульс Севера», о его местонахождении неизвестно с 6 марта.

«Пропал несовершеннолетний Трунов Никита Владимирович, 2009 года рождения. Он ушел из дома 6 марта. О его местонахождении ничего неизвестно», — указано в сообщении.

Рост мальчика около 160 сантиметров. У него русые волосы. Ребенок был одет в штаны, куртку и шапку черного цвета. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят звонить по телефону 8-3494-944-832. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ребенок пропал 6 марта

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В Новом Уренгое (ЯНАО) пропал Никита Трунов. Как сообщается в telegram-канале «Импульс Севера», о его местонахождении неизвестно с 6 марта. «Пропал несовершеннолетний Трунов Никита Владимирович, 2009 года рождения. Он ушел из дома 6 марта. О его местонахождении ничего неизвестно», — указано в сообщении. Рост мальчика около 160 сантиметров. У него русые волосы. Ребенок был одет в штаны, куртку и шапку черного цвета. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят звонить по телефону 8-3494-944-832. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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