Журналист TAC: помощь Украине приведет США к дефициту военных запасов

08 марта 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

Украина получит новый пакет военной помощи Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военная помощь США Украине истощает американские запасы вооружения, Вашингтону потребуется около шести лет, чтобы снова произвести то количество снарядов, которые он отправил ВСУ. Об этом заявил репортер The American Conservative Брэдли Девлин. «В настоящее время армия США производит около 14 тысяч 155-мм снарядов в месяц. Если экстраполировать это на год, получится всего 168 тысяч снарядов — менее одной пятой от количества 155-мм снарядов, которые США передали Украине в прошлом году. Если вся украинская помощь прекратится завтра, США потребуется немногим менее шести лет, чтобы произвести достаточно 155-мм снарядов и довести американские запасы до довоенного уровня», — написал Брэдли Девлин в статье для The American Conservative . Украине передали около 8500 противотанковых ракетных комплексов Javelin, при этом США производят только 400 экземпляров в месяц. Вашингтон передал около трети запасов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger, отмечает издание. Вашингтон уже тридцать третий раз с августа 2021 года извлекает средства из запасов Минобороны, пишет Девлин. На прошлой неделе США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов. В него войдут РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы и другое оружие. В Пентагоне допустили, что конфликт на Украине затянется надолго, передает Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военная помощь США Украине истощает американские запасы вооружения, Вашингтону потребуется около шести лет, чтобы снова произвести то количество снарядов, которые он отправил ВСУ. Об этом заявил репортер The American Conservative Брэдли Девлин. «В настоящее время армия США производит около 14 тысяч 155-мм снарядов в месяц. Если экстраполировать это на год, получится всего 168 тысяч снарядов — менее одной пятой от количества 155-мм снарядов, которые США передали Украине в прошлом году. Если вся украинская помощь прекратится завтра, США потребуется немногим менее шести лет, чтобы произвести достаточно 155-мм снарядов и довести американские запасы до довоенного уровня», — написал Брэдли Девлин в статье для The American Conservative. Украине передали около 8500 противотанковых ракетных комплексов Javelin, при этом США производят только 400 экземпляров в месяц. Вашингтон передал около трети запасов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger, отмечает издание. Вашингтон уже тридцать третий раз с августа 2021 года извлекает средства из запасов Минобороны, пишет Девлин. На прошлой неделе США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов. В него войдут РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы и другое оружие. В Пентагоне допустили, что конфликт на Украине затянется надолго, передает Пятый канал.