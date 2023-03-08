Министр образования Фальков допустил глобальное изменение обучения в магистратуре

Министр образования РФ Фальков: обучение в магистратуре могут сократить до года

Одного года должно хватать на получение углубленных знаний, заявил Валерий Фальков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России срок обучения в магистратуре может быть сокращен до одного года, так как этого времени вполне хватит для получения углубленных знаний. Такое заявление сделал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год», — заявил Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24». Сейчас срок обучения в магистратуре составляет два года.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране готовится реформа высшего образования на фоне отказа от Болонской системы. Помощник Путина Андрей Фурсенко заявил, что в России приравняют дипломы бакалавра к полному высшему образованию. По словам первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, выйдя из Болонской системы, Россия будет опираться на традиционные ценности.