Путин объявил реформу высшего образования в РФ

Путин призвал вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах

21 февраля 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

В России запускается новая реформа образования Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 В России запускается реформа высшего образования на фоне отмены Болонской системы. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию. «Назрели существенные изменения с учетом новых требований, необходим синтез. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет. Если профессия требует дополнительно подготовки — молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре. Переход на новую систему должен быть плавным. Потребуется внести многочисленные поправки. Нужно все продумать и проработать», — сказал Владимир Путин во время своего обращения. Студенты, которые сейчас учатся в вузах, продолжат обучение по действующим программам, отметил Путин. Полученные дипломы будут легитимны. В июне 2022 года Россия покинула представительство во всех структурах Болонского процесса. Таким образом, все вузы страны вышли из Болонской системы обучения. Ее основной принцип — наличие двух ступеней образования: бакалавриата и магистратуры. Кроме того, она обеспечивала мобильность для студентов и преподавателей российских и западных вузов. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что выход из Болонской системы не предполагает запрет на бакалавриат и магистратуру. Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что новая система обучения в России будет опираться на собственный опыт и традиции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать гибрид из советских и новых практик образования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России запускается реформа высшего образования на фоне отмены Болонской системы. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию. «Назрели существенные изменения с учетом новых требований, необходим синтез. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет. Если профессия требует дополнительно подготовки — молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре. Переход на новую систему должен быть плавным. Потребуется внести многочисленные поправки. Нужно все продумать и проработать», — сказал Владимир Путин во время своего обращения. Студенты, которые сейчас учатся в вузах, продолжат обучение по действующим программам, отметил Путин. Полученные дипломы будут легитимны. В июне 2022 года Россия покинула представительство во всех структурах Болонского процесса. Таким образом, все вузы страны вышли из Болонской системы обучения. Ее основной принцип — наличие двух ступеней образования: бакалавриата и магистратуры. Кроме того, она обеспечивала мобильность для студентов и преподавателей российских и западных вузов. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что выход из Болонской системы не предполагает запрет на бакалавриат и магистратуру. Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что новая система обучения в России будет опираться на собственный опыт и традиции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать гибрид из советских и новых практик образования.