Путин объявил реформу высшего образования в РФ

Путин призвал вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
В России запускается новая реформа образования Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

В России запускается реформа высшего образования на фоне отмены Болонской системы. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию.

«Назрели существенные изменения с учетом новых требований, необходим синтез. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет. Если профессия требует дополнительно подготовки — молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре. Переход на новую систему должен быть плавным. Потребуется внести многочисленные поправки. Нужно все продумать и проработать», — сказал Владимир Путин во время своего обращения.

Студенты, которые сейчас учатся в вузах, продолжат обучение по действующим программам, отметил Путин. Полученные дипломы будут легитимны.

В июне 2022 года Россия покинула представительство во всех структурах Болонского процесса. Таким образом, все вузы страны вышли из Болонской системы обучения. Ее основной принцип — наличие двух ступеней образования: бакалавриата и магистратуры. Кроме того, она обеспечивала мобильность для студентов и преподавателей российских и западных вузов.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что выход из Болонской системы не предполагает запрет на бакалавриат и магистратуру. Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что новая система обучения в России будет опираться на собственный опыт и традиции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать гибрид из советских и новых практик образования.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России запускается реформа высшего образования на фоне отмены Болонской системы. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию. «Назрели существенные изменения с учетом новых требований, необходим синтез. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет. Если профессия требует дополнительно подготовки — молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре. Переход на новую систему должен быть плавным. Потребуется внести многочисленные поправки. Нужно все продумать и проработать», — сказал Владимир Путин во время своего обращения. Студенты, которые сейчас учатся в вузах, продолжат обучение по действующим программам, отметил Путин. Полученные дипломы будут легитимны. В июне 2022 года Россия покинула представительство во всех структурах Болонского процесса. Таким образом, все вузы страны вышли из Болонской системы обучения. Ее основной принцип — наличие двух ступеней образования: бакалавриата и магистратуры. Кроме того, она обеспечивала мобильность для студентов и преподавателей российских и западных вузов. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что выход из Болонской системы не предполагает запрет на бакалавриат и магистратуру. Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что новая система обучения в России будет опираться на собственный опыт и традиции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать гибрид из советских и новых практик образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...