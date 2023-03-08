Советник Эрдогана: Турция готовится устроить встречу Путина и Зеленского в апреле

09 марта 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

Чагры Эрхан заявил о планах Турции устроить встречу Путина и Зеленского в апреле Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет организовать в апреле встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле. Об этом сообщил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. «Единственная миссия Турции сейчас состоит в создании условий для того, чтобы президенты Путин и Зеленский встретились хотя бы единожды и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства. Пусть сами найдут решение, которое их устроит», — сообщил Чагры Эрхан, передает «Лента.ру». При этом в статье уточняется, что встречу планируют организовать в апреле этого года. Также советник Эрдогана подчеркнул, что на протяжении 2022 года Турция была лишь посредником, не более того. «Турция ничего не навязывала ни России, ни Украине», — заявил он. Ранее Чагры Эрхан говорил о том, что США препятствуют личной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. «Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — сокрушился он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет организовать в апреле встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле. Об этом сообщил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. «Единственная миссия Турции сейчас состоит в создании условий для того, чтобы президенты Путин и Зеленский встретились хотя бы единожды и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства. Пусть сами найдут решение, которое их устроит», — сообщил Чагры Эрхан, передает «Лента.ру». При этом в статье уточняется, что встречу планируют организовать в апреле этого года. Также советник Эрдогана подчеркнул, что на протяжении 2022 года Турция была лишь посредником, не более того. «Турция ничего не навязывала ни России, ни Украине», — заявил он. Ранее Чагры Эрхан говорил о том, что США препятствуют личной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. «Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — сокрушился он.