08 марта 2023

Советник Эрдогана: Турция готовится устроить встречу Путина и Зеленского в апреле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд КПРФ. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен
Чагры Эрхан заявил о планах Турции устроить встречу Путина и Зеленского в апреле Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет организовать в апреле встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле. Об этом сообщил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

«Единственная миссия Турции сейчас состоит в создании условий для того, чтобы президенты Путин и Зеленский встретились хотя бы единожды и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства. Пусть сами найдут решение, которое их устроит», — сообщил Чагры Эрхан, передает «Лента.ру». При этом в статье уточняется, что встречу планируют организовать в апреле этого года.

Также советник Эрдогана подчеркнул, что на протяжении 2022 года Турция была лишь посредником, не более того. «Турция ничего не навязывала ни России, ни Украине», — заявил он.

Ранее Чагры Эрхан говорил о том, что США препятствуют личной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. «Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — сокрушился он.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет организовать в апреле встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле. Об этом сообщил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. «Единственная миссия Турции сейчас состоит в создании условий для того, чтобы президенты Путин и Зеленский встретились хотя бы единожды и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства. Пусть сами найдут решение, которое их устроит», — сообщил Чагры Эрхан, передает «Лента.ру». При этом в статье уточняется, что встречу планируют организовать в апреле этого года. Также советник Эрдогана подчеркнул, что на протяжении 2022 года Турция была лишь посредником, не более того. «Турция ничего не навязывала ни России, ни Украине», — заявил он. Ранее Чагры Эрхан говорил о том, что США препятствуют личной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. «Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — сокрушился он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...