Советник Эрдогана: Турция готовится устроить встречу Путина и Зеленского в апреле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет организовать в апреле встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле. Об этом сообщил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.
«Единственная миссия Турции сейчас состоит в создании условий для того, чтобы президенты Путин и Зеленский встретились хотя бы единожды и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства. Пусть сами найдут решение, которое их устроит», — сообщил Чагры Эрхан, передает «Лента.ру». При этом в статье уточняется, что встречу планируют организовать в апреле этого года.
Также советник Эрдогана подчеркнул, что на протяжении 2022 года Турция была лишь посредником, не более того. «Турция ничего не навязывала ни России, ни Украине», — заявил он.
Ранее Чагры Эрхан говорил о том, что США препятствуют личной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. «Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — сокрушился он.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!