США препятствуют личной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, которую мог бы организовать турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Об этом рассказал член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. Личная встреча лидеров приведет к мирным переговорам, в которых Запад не заинтересован.
«Они не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — заявил Чагры Эрхан журналисту РИА Новости. Он уверен, что Эрдоган мог бы организовать российско-украинские переговоры, если бы этому не мешали США.
В Швейцарии считают, что украинский конфликт нужен штатам, чтобы ослабить Россию, передает RT. Они продолжают поставлять вооружения Киеву, чтобы конфликт затянулся. Политолог Алексей Пилько отмечает, что победа Украины так же не выгодна США, как и ее поражение, поэтому Америка заинтересована в затягивании противостояния, сообщает «Царьград».
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США препятствуют личной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, которую мог бы организовать турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Об этом рассказал член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. Личная встреча лидеров приведет к мирным переговорам, в которых Запад не заинтересован. «Они не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — заявил Чагры Эрхан журналисту РИА Новости. Он уверен, что Эрдоган мог бы организовать российско-украинские переговоры, если бы этому не мешали США. В Швейцарии считают, что украинский конфликт нужен штатам, чтобы ослабить Россию, передает RT. Они продолжают поставлять вооружения Киеву, чтобы конфликт затянулся. Политолог Алексей Пилько отмечает, что победа Украины так же не выгодна США, как и ее поражение, поэтому Америка заинтересована в затягивании противостояния, сообщает «Царьград».