08 марта 2023

В Екатеринбурге закрылся суши-маркет, где массово отравились горожане

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Торговый центр «Стрекоза». Курган, торговый центр, вход запрещен, тц, вход закрыт, ограничительная лента, посетители тц, вход в тц
Заведение «Фишка-96» закрылось до выяснения всех причин произошедшего Фото:

В Екатеринбурге закрылся суши-маркет «Фишка-96», где горожане отравились роллами и заболели сальмонеллезом. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

«Внимание! В связи с выявлением нарушений у одного из партнеров производителей компании, нами принято решение о приостановлении деятельности агрегатора службы доставки „Фишка 96“, до выяснения всех причин и условий произошедшего!», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском управлении Роспотребнадзора сообщали, что четверо человек заразились сальмонеллезом после посещения закусочной. В самой торговой точке нашли много нарушений, а в пробах обнаружили следы кишечной палочки. После чего силовики занялись проверкой суши-маркета.

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В Екатеринбурге закрылся суши-маркет «Фишка-96», где горожане отравились роллами и заболели сальмонеллезом. Информация об этом появилась на официальном сайте компании. «Внимание! В связи с выявлением нарушений у одного из партнеров производителей компании, нами принято решение о приостановлении деятельности агрегатора службы доставки „Фишка 96“, до выяснения всех причин и условий произошедшего!», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском управлении Роспотребнадзора сообщали, что четверо человек заразились сальмонеллезом после посещения закусочной. В самой торговой точке нашли много нарушений, а в пробах обнаружили следы кишечной палочки. После чего силовики занялись проверкой суши-маркета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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