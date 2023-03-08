В Екатеринбурге закрылся суши-маркет, где массово отравились горожане

09 марта 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Заведение «Фишка-96» закрылось до выяснения всех причин произошедшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге закрылся суши-маркет «Фишка-96», где горожане отравились роллами и заболели сальмонеллезом. Информация об этом появилась на официальном сайте компании. «Внимание! В связи с выявлением нарушений у одного из партнеров производителей компании, нами принято решение о приостановлении деятельности агрегатора службы доставки „Фишка 96“, до выяснения всех причин и условий произошедшего!», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском управлении Роспотребнадзора сообщали, что четверо человек заразились сальмонеллезом после посещения закусочной. В самой торговой точке нашли много нарушений, а в пробах обнаружили следы кишечной палочки. После чего силовики занялись проверкой суши-маркета.

В Екатеринбурге закрылся суши-маркет «Фишка-96», где горожане отравились роллами и заболели сальмонеллезом. Информация об этом появилась на официальном сайте компании. «Внимание! В связи с выявлением нарушений у одного из партнеров производителей компании, нами принято решение о приостановлении деятельности агрегатора службы доставки „Фишка 96“, до выяснения всех причин и условий произошедшего!», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском управлении Роспотребнадзора сообщали, что четверо человек заразились сальмонеллезом после посещения закусочной. В самой торговой точке нашли много нарушений, а в пробах обнаружили следы кишечной палочки. После чего силовики занялись проверкой суши-маркета.