В Екатеринбурге закрылся суши-маркет, где массово отравились горожане

В Екатеринбурге закрылся суши-маркет «Фишка-96», где горожане отравились роллами и заболели сальмонеллезом. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.
«Внимание! В связи с выявлением нарушений у одного из партнеров производителей компании, нами принято решение о приостановлении деятельности агрегатора службы доставки „Фишка 96“, до выяснения всех причин и условий произошедшего!», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском управлении Роспотребнадзора сообщали, что четверо человек заразились сальмонеллезом после посещения закусочной. В самой торговой точке нашли много нарушений, а в пробах обнаружили следы кишечной палочки. После чего силовики занялись проверкой суши-маркета.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.