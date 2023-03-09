Кремль поставил ультиматум Западу из-за «Северных потоков»

09 марта 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сомневается в причастности Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Россия требует провести расследования терактов на «Северных потоках», чтобы установить причастных к подрыву. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы требуем, чтобы нас допустили до расследования. Мы считаем, что спускать на тормозах нельзя. Отвлекать внимание на второстепенные версии и гипотезы тоже нельзя. Нужно установить тех, кто это исполнял, кто заказывал, потому что это слишком опасный прецедент по совершению теракта на объектах международной инфраструктуры. Мы с самого начала сказали, что только в воспаленный мозг могла прийти идея, что Россия могла сама себе рубить ногу», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. Он назвал такие заявления абсурдом. По его словам, англосаксы суетятся и синхронно выпускают новости про «Северные потоки». Из-за произошедшего есть напряжение в отношениях с Германией, сообщил Песков. Он также выразил сомнение в версии западных СМИ о причастности проукраинских группировок. По его словам, это сложная задача, которую могли выполнить только особые спецслужбы. Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой журналисты пришли к выводу, что к подрыву на «Северных потоках» причастна некая «украинская группировка». Такую версию теракта подхватил ряд крупных мировых СМИ, а американские власти, в свою очередь, выступили с мнением, что подозревали Украину в совершении подрыва «потоков» еще в прошлом году. В Кремле уже усомнились в такой версии теракта на газопроводах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия требует провести расследования терактов на «Северных потоках», чтобы установить причастных к подрыву. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы требуем, чтобы нас допустили до расследования. Мы считаем, что спускать на тормозах нельзя. Отвлекать внимание на второстепенные версии и гипотезы тоже нельзя. Нужно установить тех, кто это исполнял, кто заказывал, потому что это слишком опасный прецедент по совершению теракта на объектах международной инфраструктуры. Мы с самого начала сказали, что только в воспаленный мозг могла прийти идея, что Россия могла сама себе рубить ногу», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. Он назвал такие заявления абсурдом. По его словам, англосаксы суетятся и синхронно выпускают новости про «Северные потоки». Из-за произошедшего есть напряжение в отношениях с Германией, сообщил Песков. Он также выразил сомнение в версии западных СМИ о причастности проукраинских группировок. По его словам, это сложная задача, которую могли выполнить только особые спецслужбы. Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой журналисты пришли к выводу, что к подрыву на «Северных потоках» причастна некая «украинская группировка». Такую версию теракта подхватил ряд крупных мировых СМИ, а американские власти, в свою очередь, выступили с мнением, что подозревали Украину в совершении подрыва «потоков» еще в прошлом году. В Кремле уже усомнились в такой версии теракта на газопроводах.