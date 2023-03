В Кремле усомнились в версии США о подрыве «Северных потоков»

Публикации американской газеты The New York Times и немецкой Die Zeit о подрывах на «Северных потоках» являются вбросами, которые выпустили для отвлечения внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ. Как американские чиновники могут что-то предполагать без расследования?», — сказал Песков в интервью РИА Новости. Взрыв на «Северном потоке» произошел в конце сентября, там зафиксировали утечку газа. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш после проведения собственного расследования заявил, что приказ о теракте отдали в ЦРУ. Россия предложила ООН расследовать происшествие, сообщает РАПСИ. The New York Times со ссылкой на разведданные заявила, что в подрыве на «Северных потоках» виновата проукраинская группировка. Издание предположило, что об этих планах могли не знать в Киеве, передает Life . Die Zeit также обвинила Украину в теракте.

