NYT: разведка США считает, что «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка

07 марта 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

В США предполагают, что за терактом на «Северных потоках» могли стоять проукраинсие силы, пишет The New York Times Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Американская разведка предполагает, что за терактом на «Северных потоках» может стоять проукраинская группировка. Об этом пишет газета The New York Times. «Новые разведывательные данные, с которыми ознакомились официальные лица США, свидетельствуют о том, что проукраинская группировка осуществила нападение на газопроводы „Северные потоки“», — подчеркивают авторы американского издания Кадам Энтус, Джулиан Барнси и Адам Голдман. Тем не менее корреспонденты уточняют, что у официальных лиц США нет доказательств о причастности президента Украины Владимира Зеленского и его окружения к теракту. Также американские власти говорят, что не уверены, что преступники действовали именно по указанию Киева. Журналисты, ссылаясь на слова Вашингтона, пишут, что обзор недавно собранных разведданных говорит о том, что преступники были противниками президента РФ Владимира Путина. По итогу версия о причастности Украины к теракту на газопроводах остается открытой, так как окончательных выводов по этому поводу у США нет. Ранее журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о подрыве «Северных потоков». По его мнению, к теракту на газопроводах причастны США, а организатором являлся лично глава ЦРУ Уильям Бернс. Также сообщалось, что в Америке замалчивается тема диверсий на «Северных потоках», передает MK.RU. Сами газопроводы могут быть законсервированы, пишет Life . В ночь на 27 сентября в результате взрыва на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Страны начали искать виновных, но США опровергли причастность к диверсиям на «Северных потоках». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американская разведка предполагает, что за терактом на «Северных потоках» может стоять проукраинская группировка. Об этом пишет газета The New York Times. «Новые разведывательные данные, с которыми ознакомились официальные лица США, свидетельствуют о том, что проукраинская группировка осуществила нападение на газопроводы „Северные потоки“», — подчеркивают авторы американского издания Кадам Энтус, Джулиан Барнси и Адам Голдман. Тем не менее корреспонденты уточняют, что у официальных лиц США нет доказательств о причастности президента Украины Владимира Зеленского и его окружения к теракту. Также американские власти говорят, что не уверены, что преступники действовали именно по указанию Киева. Журналисты, ссылаясь на слова Вашингтона, пишут, что обзор недавно собранных разведданных говорит о том, что преступники были противниками президента РФ Владимира Путина. По итогу версия о причастности Украины к теракту на газопроводах остается открытой, так как окончательных выводов по этому поводу у США нет. Ранее журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о подрыве «Северных потоков». По его мнению, к теракту на газопроводах причастны США, а организатором являлся лично глава ЦРУ Уильям Бернс. Также сообщалось, что в Америке замалчивается тема диверсий на «Северных потоках», передает MK.RU. Сами газопроводы могут быть законсервированы, пишет Life. В ночь на 27 сентября в результате взрыва на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Страны начали искать виновных, но США опровергли причастность к диверсиям на «Северных потоках».