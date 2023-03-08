В челябинском лесу нашли труп осужденного

Силовики установили личность погибшего мужчины Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске удалось установить личность мужчины, труп которого был найден в лесу у тополиной аллеи. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, им оказался ранее приговоренный к пяти месяцам исправительных работ уроженец Кунашакского района.

«В августе прошлого года мужчину приговорили к восьми месяцам условного лишения свободы и пяти месяцам исправительных работ. Каждый месяц он должен был отмечаться у участкового, оповещать того о смене места жительства. Последний раз он предупреждал надзорные органы о переезде в Челябинск», — рассказал источник.

Согласно базе данных Кунашакского райсуда, мужчина несколько раз попадал на скамью подсудимых. Все разы за кражи. Условный срок он получил после кражи детали трансформатора, принадлежащего РЖД.

Труп в лесу челябинцы обнаружили утром 9 марта. В пресс-службе СКР по региону на звонок URA.RU не ответили.