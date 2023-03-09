09 марта 2023
08 марта 2023

Власти Кургана опубликовали список медработников, кому заплатят 1,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, прием у врача, измерение давления, поликлиника1 цгб20
В Курганской области заплатят врачам небольших городов Фото:

Власти Курганской области опубликовали список вакантных должностей в сфере здравоохранения, за замещение которых будущим сотрудникам заплатят по 1,5 млн рублей в 2023 году. Эта единовременная выплата предназначена для врачей, которые приедут работать в сельские и поселковые медучреждения. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Вакантные должности для осуществления единовременных компенсационных выплат в размере 1,5 миллиона рублей: „Межрайонная больница № 2“, Лебяжье, участковый врач-терапевт. „Межрайонная больница № 4“, Мишкино, участковый врач-терапевт, врач-кардиолог. „Межрайонная больница № 4“, Юргамыш, участковый врач-терапевт», — указано в документе, подписанным директором депздрава области Алексеем Сигидаевым. В рабочий поселок Мишкино и Лебяжье требуются несколько специалистов.

Также выплату получат врачи, кто приедет в Каргаполье и останется работать хирургом, стоматологом, педиатром и терапевтом, в село Целинное — участковым терапевтом и неврологом. Миллион рублей дадут тем, кто приедет на работу в небольшие города, такие как Далматово, Петухово, Макушино. Выплаты в размере 750 тысяч получат фельдшеры, акушерки и медсестры ФАПов, находящихся в селах и поселках области. За переезд таких специалистов в небольшие города предусмотрена разовая выплата в размере 500 тысяч рублей.

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Власти Курганской области опубликовали список вакантных должностей в сфере здравоохранения, за замещение которых будущим сотрудникам заплатят по 1,5 млн рублей в 2023 году. Эта единовременная выплата предназначена для врачей, которые приедут работать в сельские и поселковые медучреждения. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Вакантные должности для осуществления единовременных компенсационных выплат в размере 1,5 миллиона рублей: „Межрайонная больница № 2“, Лебяжье, участковый врач-терапевт. „Межрайонная больница № 4“, Мишкино, участковый врач-терапевт, врач-кардиолог. „Межрайонная больница № 4“, Юргамыш, участковый врач-терапевт», — указано в документе, подписанным директором депздрава области Алексеем Сигидаевым. В рабочий поселок Мишкино и Лебяжье требуются несколько специалистов. Также выплату получат врачи, кто приедет в Каргаполье и останется работать хирургом, стоматологом, педиатром и терапевтом, в село Целинное — участковым терапевтом и неврологом. Миллион рублей дадут тем, кто приедет на работу в небольшие города, такие как Далматово, Петухово, Макушино. Выплаты в размере 750 тысяч получат фельдшеры, акушерки и медсестры ФАПов, находящихся в селах и поселках области. За переезд таких специалистов в небольшие города предусмотрена разовая выплата в размере 500 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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