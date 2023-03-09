Захвативший заложника тюменец хотел дать интервью журналистам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюмени, захвативший заложника в магазине «Магнит» ночью 10 марта, требовал вызвать к нему журналистов местной телекомпании. Об этом стало известно из кадров видеозаписи, опубликованной СМИ.

«Камеру сюда. Камеру мне, быстро, любую. Тюменский телеканал. Камеру хочу видеть, репортеров сюда», — заявил мужчина во время переговоров с полицией на кадрах видеозаписи, опубликованной в telegram-канале «РЕН-ТВ|НОВОСТИ».

Захват заложника в одном из тюменских магазинах торговой сети «Магнит» произошел ночью 10 марта. Неизвестный мужчина пришел в торговую точку и захватил одного из сотрудников супермаркета, приставив к его горлу нож. Переговоры с нарушителем продолжались несколько часов, после чего силовиками было принято решение о проведении штурма. В результате операции заложник был освобожден.