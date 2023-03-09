09 марта 2023

Тюменец, захвативший заложника, требовал вызвать к нему журналистов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган, пресса, сми, видеокамера, день победы
Захвативший заложника тюменец хотел дать интервью журналистам Фото:

Житель Тюмени, захвативший заложника в магазине «Магнит» ночью 10 марта, требовал вызвать к нему журналистов местной телекомпании. Об этом стало известно из кадров видеозаписи, опубликованной СМИ.

«Камеру сюда. Камеру мне, быстро, любую. Тюменский телеканал. Камеру хочу видеть, репортеров сюда», — заявил мужчина во время переговоров с полицией на кадрах видеозаписи, опубликованной в telegram-канале «РЕН-ТВ|НОВОСТИ».

Захват заложника в одном из тюменских магазинах торговой сети «Магнит» произошел ночью 10 марта. Неизвестный мужчина пришел в торговую точку и захватил одного из сотрудников супермаркета, приставив к его горлу нож. Переговоры с нарушителем продолжались несколько часов, после чего силовиками было принято решение о проведении штурма. В результате операции заложник был освобожден.

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Житель Тюмени, захвативший заложника в магазине «Магнит» ночью 10 марта, требовал вызвать к нему журналистов местной телекомпании. Об этом стало известно из кадров видеозаписи, опубликованной СМИ. «Камеру сюда. Камеру мне, быстро, любую. Тюменский телеканал. Камеру хочу видеть, репортеров сюда», — заявил мужчина во время переговоров с полицией на кадрах видеозаписи, опубликованной в telegram-канале «РЕН-ТВ|НОВОСТИ». Захват заложника в одном из тюменских магазинах торговой сети «Магнит» произошел ночью 10 марта. Неизвестный мужчина пришел в торговую точку и захватил одного из сотрудников супермаркета, приставив к его горлу нож. Переговоры с нарушителем продолжались несколько часов, после чего силовиками было принято решение о проведении штурма. В результате операции заложник был освобожден.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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