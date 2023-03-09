СК раскрыл подробности преступления в тюменском магазине «Магнит»

Тюменец, взявший в заложники сотрудника «Магнита», сделал это спонтанно и без определенных намерений. Он вооружился ножом, который был размещен на витрине магазина, после чего взял в заложники трех человек. Об этом сообщил СК РФ по Тюменской области.
«По версии следствия, 33-летний житель города Тюмени, находясь в магазине без конкретных намерений. Он вооружился с витрины ножом и захватил трех сотрудников магазина, двоих из которых удалось оперативно освободить», — сообщили в ведомстве.
Преступник напал на сотрудников 10 марта в 2 часа ночи. Он удерживал администратора магазина до приезда полиции и Росгвардии. Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. При задержании никто не пострадал.
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