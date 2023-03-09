СК раскрыл подробности преступления в тюменском магазине «Магнит»

Тюменец взял в заложники администратора магазина, вооружившись ножом с витрины

10 марта 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

В СК сообщили, что задержанный тюменец, взявший заложника, сделал это спонтанно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменец, взявший в заложники сотрудника «Магнита», сделал это спонтанно и без определенных намерений. Он вооружился ножом, который был размещен на витрине магазина, после чего взял в заложники трех человек. Об этом сообщил СК РФ по Тюменской области. «По версии следствия, 33-летний житель города Тюмени, находясь в магазине без конкретных намерений. Он вооружился с витрины ножом и захватил трех сотрудников магазина, двоих из которых удалось оперативно освободить», — сообщили в ведомстве. Преступник напал на сотрудников 10 марта в 2 часа ночи. Он удерживал администратора магазина до приезда полиции и Росгвардии. Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. При задержании никто не пострадал.

Тюменец, взявший в заложники сотрудника «Магнита», сделал это спонтанно и без определенных намерений. Он вооружился ножом, который был размещен на витрине магазина, после чего взял в заложники трех человек. Об этом сообщил СК РФ по Тюменской области. «По версии следствия, 33-летний житель города Тюмени, находясь в магазине без конкретных намерений. Он вооружился с витрины ножом и захватил трех сотрудников магазина, двоих из которых удалось оперативно освободить», — сообщили в ведомстве. Преступник напал на сотрудников 10 марта в 2 часа ночи. Он удерживал администратора магазина до приезда полиции и Росгвардии. Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. При задержании никто не пострадал.