09 марта 2023

СК раскрыл подробности преступления в тюменском магазине «Магнит»

Тюменец взял в заложники администратора магазина, вооружившись ножом с витрины
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения по участникам столкновения на Депутатской; со стороны цыган. Екатеринбург, следственный комитет, ленинский районный суд, ск рф
В СК сообщили, что задержанный тюменец, взявший заложника, сделал это спонтанно Фото:

Тюменец, взявший в заложники сотрудника «Магнита», сделал это спонтанно и без определенных намерений. Он вооружился ножом, который был размещен на витрине магазина, после чего взял в заложники трех человек. Об этом сообщил СК РФ по Тюменской области.

«По версии следствия, 33-летний житель города Тюмени, находясь в магазине без конкретных намерений. Он вооружился с витрины ножом и захватил трех сотрудников магазина, двоих из которых удалось оперативно освободить», — сообщили в ведомстве.

Преступник напал на сотрудников 10 марта в 2 часа ночи. Он удерживал администратора магазина до приезда полиции и Росгвардии. Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. При задержании никто не пострадал.

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Тюменец, взявший в заложники сотрудника «Магнита», сделал это спонтанно и без определенных намерений. Он вооружился ножом, который был размещен на витрине магазина, после чего взял в заложники трех человек. Об этом сообщил СК РФ по Тюменской области. «По версии следствия, 33-летний житель города Тюмени, находясь в магазине без конкретных намерений. Он вооружился с витрины ножом и захватил трех сотрудников магазина, двоих из которых удалось оперативно освободить», — сообщили в ведомстве. Преступник напал на сотрудников 10 марта в 2 часа ночи. Он удерживал администратора магазина до приезда полиции и Росгвардии. Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. При задержании никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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