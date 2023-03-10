Захарова предложила наградить Зеленского «Оскаром»

Президента Украины Владимира Зеленского нужно наградить премией «Оскар» за «главную роль в американском сериале ужасов». Так представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на то, что киноакадемия второй год подряд отказывает Зеленскому выступить с речью на церемонии вручения.
«Вот же подлецы. Зеленскому не то, что выступать надо на церемонии вручения „Оскара“, ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов. Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощен им гиперреалистично. В отличие от президента Голобородько в [сериале, где Зеленский сыграл президента] „Слуге народа“», — написала Захарова в
Церемония «Оскар» пройдет 12 марта. Второй год подряд Зеленский не может выступить на мероприятии. Издание Variety уточняет, что в этом году украинского президенту отказали из-за спада поддержки Киева американцами, передает «Федеральное агентство новостей».
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