Захарова предложила наградить Зеленского «Оскаром»

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Владимир Зеленский достоин «Оскара» за роль в американском сериале ужасов, считает Мария Захарова Фото:

Президента Украины Владимира Зеленского нужно наградить премией «Оскар» за «главную роль в американском сериале ужасов». Так представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на то, что киноакадемия второй год подряд отказывает Зеленскому выступить с речью на церемонии вручения.

«Вот же подлецы. Зеленскому не то, что выступать надо на церемонии вручения „Оскара“, ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов. Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощен им гиперреалистично. В отличие от президента Голобородько в [сериале, где Зеленский сыграл президента] „Слуге народа“», — написала Захарова в telegram-канале.

Церемония «Оскар» пройдет 12 марта. Второй год подряд Зеленский не может выступить на мероприятии. Издание Variety уточняет, что в этом году украинского президенту отказали из-за спада поддержки Киева американцами, передает «Федеральное агентство новостей».

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Президента Украины Владимира Зеленского нужно наградить премией «Оскар» за «главную роль в американском сериале ужасов». Так представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на то, что киноакадемия второй год подряд отказывает Зеленскому выступить с речью на церемонии вручения. «Вот же подлецы. Зеленскому не то, что выступать надо на церемонии вручения „Оскара“, ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов. Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощен им гиперреалистично. В отличие от президента Голобородько в [сериале, где Зеленский сыграл президента] „Слуге народа“», — написала Захарова в telegram-канале. Церемония «Оскар» пройдет 12 марта. Второй год подряд Зеленский не может выступить на мероприятии. Издание Variety уточняет, что в этом году украинского президенту отказали из-за спада поддержки Киева американцами, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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