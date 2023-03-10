Baza: в России возобновляется выпуск загранпаспортов на 10 лет. Скрин

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Клипарт по теме Загранпаспорт. Курган, загранпаспорт, заграница, отпуск
В РФ возобновляют выдачу заграничного паспорта нового образца на 10 лет Фото:

В России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов в стандартном режиме. Об этом сообщает Baza.

«Печать загранников возобновилась в стандартном режиме, однако из-за скопившихся заявок срок получения может быть увеличен», — уточняют авторы telegram-канала. СМИ ссылается на компанию «Госзнак».

В настоящий момент на сайте «Госуслуги» по-прежнему говорится, что выпуск загранпаспорта нового образца приостановлен. Впервые об этом сообщалось 2 февраля.

URA.RU отправило запрос в «Госзнак» с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в стране приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Такую информацию передавал сайт «Госуслуги».

НА «Госуслуги» сообщается о приостановлении выдачи заграничного паспорта

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В России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов в стандартном режиме. Об этом сообщает Baza. «Печать загранников возобновилась в стандартном режиме, однако из-за скопившихся заявок срок получения может быть увеличен», — уточняют авторы telegram-канала. СМИ ссылается на компанию «Госзнак». В настоящий момент на сайте «Госуслуги» по-прежнему говорится, что выпуск загранпаспорта нового образца приостановлен. Впервые об этом сообщалось 2 февраля. URA.RU отправило запрос в «Госзнак» с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в стране приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Такую информацию передавал сайт «Госуслуги».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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