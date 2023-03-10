Baza: в России возобновляется выпуск загранпаспортов на 10 лет. Скрин

10 марта 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

В РФ возобновляют выдачу заграничного паспорта нового образца на 10 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов в стандартном режиме. Об этом сообщает Baza. «Печать загранников возобновилась в стандартном режиме, однако из-за скопившихся заявок срок получения может быть увеличен», — уточняют авторы telegram-канала. СМИ ссылается на компанию «Госзнак». В настоящий момент на сайте «Госуслуги» по-прежнему говорится, что выпуск загранпаспорта нового образца приостановлен. Впервые об этом сообщалось 2 февраля. URA.RU отправило запрос в «Госзнак» с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в стране приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Такую информацию передавал сайт «Госуслуги». НА «Госуслуги» сообщается о приостановлении выдачи заграничного паспорта Скрин: «Госуслуги»

В России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов в стандартном режиме. Об этом сообщает Baza. «Печать загранников возобновилась в стандартном режиме, однако из-за скопившихся заявок срок получения может быть увеличен», — уточняют авторы telegram-канала. СМИ ссылается на компанию «Госзнак». В настоящий момент на сайте «Госуслуги» по-прежнему говорится, что выпуск загранпаспорта нового образца приостановлен. Впервые об этом сообщалось 2 февраля. URA.RU отправило запрос в «Госзнак» с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в стране приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Такую информацию передавал сайт «Госуслуги».