В России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов в стандартном режиме. Об этом сообщает Baza.
«Печать загранников возобновилась в стандартном режиме, однако из-за скопившихся заявок срок получения может быть увеличен», — уточняют авторы telegram-канала. СМИ ссылается на компанию «Госзнак».
В настоящий момент на сайте «Госуслуги» по-прежнему говорится, что выпуск загранпаспорта нового образца приостановлен. Впервые об этом сообщалось 2 февраля.
URA.RU отправило запрос в «Госзнак» с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что в стране приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Такую информацию передавал сайт «Госуслуги».
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