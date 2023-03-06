В Екатеринбурге начали выдавать загранпаспорта на 10 лет, но есть ограничение

Свердловчане, подавшие заявления на загранпаспорт нового образца через «Госуслуги», необходимо дождаться ответа от ведомства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге возобновили выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет. Однако документ получит только тот, кто успел подать заявление до того, как выдачу загранпаспорта официально приостановили на неопределенный срок. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Загранпаспорта начали выдавать, но не всем. Приоритет пока отдается тем, кто подавал документы на загран еще до того, как приостановили их выдачу. Когда будут выдавать остальным, пока неясно», — делятся собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный ГУ МВД. Там заявили, что на данный момент ситуация немного стабилизировалась. «Оформить новый паспорт все еще нельзя. Зато документы постепенно будут выдавать тем, кто подавал заявления еще до того, как их прием приостановили. Приостановка оформления документа, напомню, связана с техническими проблемами, но не в системе МВД, а с другими ведомствами», — отметил официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Ранее в СМИ писали о том, что в России приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Такая информация появилась на сайте Госуслуг.