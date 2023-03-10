ВЦИОМ: 80% россиян доверяют Путину

Показатели одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина в период с 27 февраля по 5 марта составили 76,7%. При этом личное доверительное отношение к президенту высказали 80% опрошенных россиян. Такие результаты опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Показатель одобрения деятельности президента с 27 февраля по 5 марта 2023 года составил 76,7% <…> На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80% респондентов», сообщается на официальном сайте ВЦИОМ. Также около 60% опрошенных высказались в положительном ключе о деятельности премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Также схожий опрос провел проект Фонд общественного мнения (ФОМ). По его данным, уровень доверия к Владимиру Путину как персоне у россиян составил 79%. Положительно оценили именно деятельность президента 83% респондентов. Всего в опросе «ФОМнибус» приняли участие 1500 опрошенных граждан. География опроса составила 53 субъекта РФ или 104 населенных пункта. Опрос проходил с 3 по 5 марта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что подавляющее большинство россиян полностью поддерживает президента и цели СВО. По мнению Пескова, большинство поддерживает и экономический курс развития с опорой на собственные силы.
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Показатели одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина в период с 27 февраля по 5 марта составили 76,7%. При этом личное доверительное отношение к президенту высказали 80% опрошенных россиян. Такие результаты опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Показатель одобрения деятельности президента с 27 февраля по 5 марта 2023 года составил 76,7% <…> На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80% респондентов», сообщается на официальном сайте ВЦИОМ. Также около 60% опрошенных высказались в положительном ключе о деятельности премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Также схожий опрос провел проект Фонд общественного мнения (ФОМ). По его данным, уровень доверия к Владимиру Путину как персоне у россиян составил 79%. Положительно оценили именно деятельность президента 83% респондентов. Всего в опросе «ФОМнибус» приняли участие 1500 опрошенных граждан. География опроса составила 53 субъекта РФ или 104 населенных пункта. Опрос проходил с 3 по 5 марта. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что подавляющее большинство россиян полностью поддерживает президента и цели СВО. По мнению Пескова, большинство поддерживает и экономический курс развития с опорой на собственные силы.