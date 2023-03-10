Гознак прокомментировал заявления о возобновлении выдачи загранпаспортов на 10 лет

Гознак работает над полученными ранее заявками на изготовление заграничных паспортов нового образца сроком на 10 лет, о возобновлении приема заявок речи пока не идет. Об этом сообщили в компании.
«В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно», — говорится в
О якобы возобновлении работы над новыми образцами загранпаспортов ранее сообщала Baza. Однако на Госуслугах услуга не появлялась. В Гознаке уточнили, что о возобновлении приема заявок на загранпаспорта с биометрией сообщит МВД России.
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