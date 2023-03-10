Гознак прокомментировал заявления о возобновлении выдачи загранпаспортов на 10 лет

Гознак сообщил, что не возобновлял прием заявок на загранпаспорта на 10 лет

10 марта 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Baza сообщала, что в России возобновилась работа над загранпаспортами нового образца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гознак работает над полученными ранее заявками на изготовление заграничных паспортов нового образца сроком на 10 лет, о возобновлении приема заявок речи пока не идет. Об этом сообщили в компании. «В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно», — говорится в заявлении Гознака. О якобы возобновлении работы над новыми образцами загранпаспортов ранее сообщала Baza. Однако на Госуслугах услуга не появлялась. В Гознаке уточнили, что о возобновлении приема заявок на загранпаспорта с биометрией сообщит МВД России.

Гознак работает над полученными ранее заявками на изготовление заграничных паспортов нового образца сроком на 10 лет, о возобновлении приема заявок речи пока не идет. Об этом сообщили в компании. «В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно», — говорится в заявлении Гознака. О якобы возобновлении работы над новыми образцами загранпаспортов ранее сообщала Baza. Однако на Госуслугах услуга не появлялась. В Гознаке уточнили, что о возобновлении приема заявок на загранпаспорта с биометрией сообщит МВД России.