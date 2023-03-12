Подполковник раскрыл схемы сверхприбылей Запада по поставке оружия ВСУ

Подполковник Иванников: компании Запада получают сверхприбыли, фиктивно поставляя ВСУ оружие

13 марта 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

Оружейные компании за счет Украины получают сверхприбыли, считает Олег Иванников Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные компании, поставляя формально на Украину оружие, на самом деле перепродают его по два-три раза, получая тем самым сверхприбыли. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД России, кандидат исторических наук Олег Иванников. «Многие оружейные компании обогатились на 100%, поставляя только формально оружие Украине. По факту же оставляя его себе и осуществляя продажу одних и тех же образцов по два-три раза. Это сверхприбыли, которые сейчас получают западные оружейные компании. Эта схема работает и будет работать, пока проходит СВО. Она будет завершена уничтожением вооруженных формирований Украины и сегмента нациствующих преступников и всего киевского режима, тогда и можно будет поставить точку в торговле оружием», — объяснил Олег Иванников. Подполковник запаса МВД России напомнил, что год назад был вскрыт «черный рынок» по продаже западного оружия. «ВСУ всегда торговало западными боеприпасами. Практически год назад был обрушен „черный рынок“ европейского оружия», — подчеркнул Иванников. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская прокуратура проводит расследование по фактам хищения оружия и боеприпасов бойцами ВСУ. В подразделениях оно списывалось как утраченное в ходе боевых действий и продавалось иностранным гражданам, тем, которые прибывали в зону боевых действия под видом волонтеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные компании, поставляя формально на Украину оружие, на самом деле перепродают его по два-три раза, получая тем самым сверхприбыли. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД России, кандидат исторических наук Олег Иванников. «Многие оружейные компании обогатились на 100%, поставляя только формально оружие Украине. По факту же оставляя его себе и осуществляя продажу одних и тех же образцов по два-три раза. Это сверхприбыли, которые сейчас получают западные оружейные компании. Эта схема работает и будет работать, пока проходит СВО. Она будет завершена уничтожением вооруженных формирований Украины и сегмента нациствующих преступников и всего киевского режима, тогда и можно будет поставить точку в торговле оружием», — объяснил Олег Иванников. Подполковник запаса МВД России напомнил, что год назад был вскрыт «черный рынок» по продаже западного оружия. «ВСУ всегда торговало западными боеприпасами. Практически год назад был обрушен „черный рынок“ европейского оружия», — подчеркнул Иванников. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская прокуратура проводит расследование по фактам хищения оружия и боеприпасов бойцами ВСУ. В подразделениях оно списывалось как утраченное в ходе боевых действий и продавалось иностранным гражданам, тем, которые прибывали в зону боевых действия под видом волонтеров.