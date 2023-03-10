Глыба льда отвалилась от здания, когда дети кидали в нее снежки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нагайбакском районе Челябинской области 12-летний ребенок погиб после падения на него глыбы льда со здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщила прокуратура Челябинской области.

«Со здания ФОКа в поселке Фершампенуаз на 12-летнего мальчика упала наледь. В результате полученных травм ребенок скончался», — уточнили в прокуратуре.

Погибший мальчик учился в шестом классе, воспитывался в многодетной семье. В пятницу около пяти вечера он пошел гулять с друзьями. Дети играли на стадионе рядом с ФОКом. В какой-то момент они заметили глыбу льда, примерзшую к зданию, и начали кидать в нее снежки. Когда дети услышали треск, то отбежали, а один мальчик остался. Вернувшись, они увидели, что их друг лежит на снегу без сознания. На треск вышли работники ФОКа, местный медик констатировал смерть и вызвал скорую помощь. Та не приехала, поскольку была на вызове. Работники ФОКа сами доставили ребенка в реанимацию, где был поставлен диагноз — перелом основания черепа.

Проверку по факту гибели мальчика начали следственные органы и прокуратура. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт выразила соболезнования родственникам погибшего мальчика. В своем telegram-канале она написала о необходимости разобраться в ситуации, чтобы не допустить ее повторения в других муниципалитетах.

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