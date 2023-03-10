10 марта 2023

РИАН: новая российская ракета показала уникальную точность в ходе СВО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, stock, сбойка
Новая российская ракета класса «воздух-воздух» фактически является гиперзвуковой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине наивысшую вероятность поражения целей показала новая российская авиационная ракета Р-37М класса «воздух — воздух». Об этом рассказал источник в военной сфере.

«Ракета Р-37М продемонстрировала наибольшую эффективность в рамках СВО. В ходе применения зафиксирована вероятность поражения целей, которая близкая к единице. Другими словами на один украинский военный самолет хватает одной ракеты», — пояснил источник в беседе с журналистами РИА Новости.

По словам собеседника издания, такие ракеты успешно запускали в зоне проведения спецоперации для уничтожения различных украинских целей с российских многофункциональных истребителей и самолетов-перехватчиков. Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, максимальная дальность пуска Р-37М — порядка 300 километров. Высота поражения целей варьируется от 30 метров до 25 километров, максимальная скорость полета — 6 скоростей звука.

Ранее в РФ приступили к разработке противолодочного разведывательного самолета на замену советским Ил-38. Новую модель должны оснастить новейшим бортовым оборудованием и вооружением. Машину собирались строить на отечественных электронных элементах и комплектующих.

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В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине наивысшую вероятность поражения целей показала новая российская авиационная ракета Р-37М класса «воздух — воздух». Об этом рассказал источник в военной сфере. «Ракета Р-37М продемонстрировала наибольшую эффективность в рамках СВО. В ходе применения зафиксирована вероятность поражения целей, которая близкая к единице. Другими словами на один украинский военный самолет хватает одной ракеты», — пояснил источник в беседе с журналистами РИА Новости. По словам собеседника издания, такие ракеты успешно запускали в зоне проведения спецоперации для уничтожения различных украинских целей с российских многофункциональных истребителей и самолетов-перехватчиков. Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, максимальная дальность пуска Р-37М — порядка 300 километров. Высота поражения целей варьируется от 30 метров до 25 километров, максимальная скорость полета — 6 скоростей звука. Ранее в РФ приступили к разработке противолодочного разведывательного самолета на замену советским Ил-38. Новую модель должны оснастить новейшим бортовым оборудованием и вооружением. Машину собирались строить на отечественных электронных элементах и комплектующих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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