В России разрабатывают новый самолет для скрытого уничтожения кораблей и подводных лодок

РИАН: в России началась разработка противолодочного самолета на замену советским Ил-38

04 марта 2023 в 06:44 Размер текста - 17 +

Новый военный самолет будет оснащен новейшим бортовым оборудованием и вооружением Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В России приступили к разработке противолодочного разведывательного самолета на замену советским Ил-38. По словам информированного источника в военных кругах, в новой модели значительно расширят ассортимент вооружения. «Произведен запуск опытно-конструкторской работы по созданию базового противолодочного и разведывательного самолета на замену советским Ил-38. Новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему. Ее планируется оснастить турбовинтовыми двигателями ТВ7-1», — пояснил источник в беседе с РИА Новости. По словам собеседника агентства, новая модель самолета получит также новейшее бортовое оборудование. Машину собираются строить на отечественных электронных элементах и комплектующих. Ил-38 — это советский противолодочный самолет средней дальности, разработанный и выпускавшийся с 1967 по 1972 года. Всего в Советском Союзе было выпущено порядка 60 таких бортов. Машина предназначена для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок противника, поисково-спасательных операций и постановки минных заграждений. Ранее сообщалось, что в России для защиты от возможной агрессии со стороны других государств разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия. Об этом докладывал замкомандующего РВСН РФ генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России приступили к разработке противолодочного разведывательного самолета на замену советским Ил-38. По словам информированного источника в военных кругах, в новой модели значительно расширят ассортимент вооружения. «Произведен запуск опытно-конструкторской работы по созданию базового противолодочного и разведывательного самолета на замену советским Ил-38. Новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему. Ее планируется оснастить турбовинтовыми двигателями ТВ7-1», — пояснил источник в беседе с РИА Новости. По словам собеседника агентства, новая модель самолета получит также новейшее бортовое оборудование. Машину собираются строить на отечественных электронных элементах и комплектующих. Ил-38 — это советский противолодочный самолет средней дальности, разработанный и выпускавшийся с 1967 по 1972 года. Всего в Советском Союзе было выпущено порядка 60 таких бортов. Машина предназначена для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок противника, поисково-спасательных операций и постановки минных заграждений. Ранее сообщалось, что в России для защиты от возможной агрессии со стороны других государств разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия. Об этом докладывал замкомандующего РВСН РФ генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов.