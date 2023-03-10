В Салехарде задерживают вылеты в Яр-Сале, Мыс Каменный и Салемал
В аэропорту Салехарда задерживаются вертолетные рейсы в населенные пункты округа — Яр-Сале, Мыс Каменный и Салемал. Информация об этом публикуется на онлайн-табло аэропорта.
«Мыс Каменный, отправление в 9:20, отправлен в 10:58. Салемал, отправление в 9:30, отправлен в 11:00. Яр-Сале, отправление в 10:00, задержан», — сообщает онлайн-табло аэропорта Салехард.
Ранее URA.RU рассказало, что вертолетный экипаж экстренно приземлился в Новом Уренгое. Причиной незапланированной посадки стала утечка топлива.
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