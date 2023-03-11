Экономист раскрыл, когда юань сможет заменить доллар

Экономист: у юаня появится шанс заменить доллар через 10 лет

12 марта 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

Экономика Китая пока проигрывает США, сказал Николай Кульбака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Юань сможет занять место доллара и стать мировой валютой не раньше, чем через 10 лет. Таким мнением с URA.RU поделился доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Единая мировая валюта выгодна всем. Реально для этого должно пройти не менее 10 лет. В ближайшее десятилетие этого точно не будет. Никто не будет специально оспаривать первенство доллара. Это бессмысленная и глупая затея. Обычно это происходит само по себе, когда страна ослабевает, ее экономика ослабевает. Процесс очень стабильный, медленный. Если у всех используется доллар, то всем невыгодно его менять. Китаю до него еще очень далеко», — сказал Николай Кульбака. Он объяснил, что важную роль для валюты играет экономика страны. «Есть несколько условий, чтобы валюта стала мировой. Это крупная, устойчивая экономика со стабильной экономической историей. Реально этому отвечает сейчас только США и все. А экономическая история Китая очень плохая. Она очень короткая и не надежная», — подчеркнул собеседник агентства. По его словам, шансов сменить доллар пока гораздо больше у евро. «Это вторая валюта в мире по распространенности. Но евро мешает то, что Евросоюз не является единым государством. У них проблема отдельных государств типа Испании и Греции. Они серьезно вредят финансовой репутации Евросоюза», — отметил экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Юань сможет занять место доллара и стать мировой валютой не раньше, чем через 10 лет. Таким мнением с URA.RU поделился доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Единая мировая валюта выгодна всем. Реально для этого должно пройти не менее 10 лет. В ближайшее десятилетие этого точно не будет. Никто не будет специально оспаривать первенство доллара. Это бессмысленная и глупая затея. Обычно это происходит само по себе, когда страна ослабевает, ее экономика ослабевает. Процесс очень стабильный, медленный. Если у всех используется доллар, то всем невыгодно его менять. Китаю до него еще очень далеко», — сказал Николай Кульбака. Он объяснил, что важную роль для валюты играет экономика страны. «Есть несколько условий, чтобы валюта стала мировой. Это крупная, устойчивая экономика со стабильной экономической историей. Реально этому отвечает сейчас только США и все. А экономическая история Китая очень плохая. Она очень короткая и не надежная», — подчеркнул собеседник агентства. По его словам, шансов сменить доллар пока гораздо больше у евро. «Это вторая валюта в мире по распространенности. Но евро мешает то, что Евросоюз не является единым государством. У них проблема отдельных государств типа Испании и Греции. Они серьезно вредят финансовой репутации Евросоюза», — отметил экономист.