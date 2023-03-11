Telegraph: Польша построит самую мощную армию в Европе

11 марта 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Польша намерена построить крупную сухопутную армию в Европе, численность войск предполагается увеличить до 300 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает издание The Telegraph. План по увеличению польской армии включает закупку 1 тысячи танков у Южной Кореи, 250 единиц у США, 600 самоходных гаубиц, 18 РСЗО HIMARS, 288 южнокорейских РСЗО, свыше 1 тысячи БМП, 96 вертолетов AH-64E Apache и 48 боевых самолетов FA-50 у Южной Кореи, пишет Telegraph. Согласно материалу, Варшава потратит на оборону 4% своего Валового внутреннего продукта (ВВП), что вдвое превышает обычные нормативы Североатлантического альянса (НАТО). Вместе с тем страна собирается закупить вооружений на сумму более 117 миллиардов долларов. Эти планы должны завершить до 2035 года. Сейчас оборонный бюджет республики составляет 26 миллиардов долларов. При этом, как пишет издание, численность армии хотят увеличить до 300 тысяч военнослужащих. Ранее член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев допустил, что Польша готовит армию против России из-за конфликта на Украине. По его словам, момент столкновения Польши с РФ не за горами, поскольку в страну идет массовое поступление оружия, уже к маю будут созданы ударные группировки.

Польша намерена построить крупную сухопутную армию в Европе, численность войск предполагается увеличить до 300 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает издание The Telegraph. План по увеличению польской армии включает закупку 1 тысячи танков у Южной Кореи, 250 единиц у США, 600 самоходных гаубиц, 18 РСЗО HIMARS, 288 южнокорейских РСЗО, свыше 1 тысячи БМП, 96 вертолетов AH-64E Apache и 48 боевых самолетов FA-50 у Южной Кореи, пишет Telegraph. Согласно материалу, Варшава потратит на оборону 4% своего Валового внутреннего продукта (ВВП), что вдвое превышает обычные нормативы Североатлантического альянса (НАТО). Вместе с тем страна собирается закупить вооружений на сумму более 117 миллиардов долларов. Эти планы должны завершить до 2035 года. Сейчас оборонный бюджет республики составляет 26 миллиардов долларов. При этом, как пишет издание, численность армии хотят увеличить до 300 тысяч военнослужащих. Ранее член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев допустил, что Польша готовит армию против России из-за конфликта на Украине. По его словам, момент столкновения Польши с РФ не за горами, поскольку в страну идет массовое поступление оружия, уже к маю будут созданы ударные группировки.