Два десятка авто столкнулись из-за гололеда в Саратовской области. Фото

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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Гололед стал причиной массовой аварии на трассе Р-288 Фото:

Из-за гололеда на федерально трассе в Саратовской области столкнулся 21 автомобиль, 13 человек пострадали. Об этом сообщили в саратовской минздраве.

«На трассе P-228 в Саратовской области из-за гололеда столкнулся 21 автомобиль. Пострадали 13 человек, в том числе трое детей», — сообщили РИА Новости в министерстве.

На кадрах, представленные telegram-каналом Mash, видно, что в аварию попали, в том числе, грузовые машины. 11 человек госпитализировали медики, двоих доставили в больницу на попутной машине. По предварительной версии, причиной массового ДТП стали туман и гололед. На трассе перекрыли движение.

В аварии столкнулись 21 автомобиль
Фото:
Пострадали 13 человек
Фото:

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Из-за гололеда на федерально трассе в Саратовской области столкнулся 21 автомобиль, 13 человек пострадали. Об этом сообщили в саратовской минздраве. «На трассе P-228 в Саратовской области из-за гололеда столкнулся 21 автомобиль. Пострадали 13 человек, в том числе трое детей», — сообщили РИА Новости в министерстве. На кадрах, представленные telegram-каналом Mash, видно, что в аварию попали, в том числе, грузовые машины. 11 человек госпитализировали медики, двоих доставили в больницу на попутной машине. По предварительной версии, причиной массового ДТП стали туман и гололед. На трассе перекрыли движение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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