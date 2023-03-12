Гололед стал причиной массовой аварии на трассе Р-288 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за гололеда на федерально трассе в Саратовской области столкнулся 21 автомобиль, 13 человек пострадали. Об этом сообщили в саратовской минздраве.

«На трассе P-228 в Саратовской области из-за гололеда столкнулся 21 автомобиль. Пострадали 13 человек, в том числе трое детей», — сообщили РИА Новости в министерстве.

На кадрах, представленные telegram-каналом Mash, видно, что в аварию попали, в том числе, грузовые машины. 11 человек госпитализировали медики, двоих доставили в больницу на попутной машине. По предварительной версии, причиной массового ДТП стали туман и гололед. На трассе перекрыли движение.

В аварии столкнулись 21 автомобиль Фото: telegram-канал Mash