На крупном пожаре в Пермском крае мужчина спас 5 человек

12 марта 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Сосед спас 5 человек на пожаре в Елово Фото: Таисия Воронцова © URA.RU На крупном пожаре в селе Елово Пермского края мужчина спас 5 человек, в том числе детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС Росси по Пермскому краю. «Сообщение о том, что горят надворные постройки на ул. Звездная в селе Елово поступило 11 марта. Первыми подразделениями пожарной охраны, прибывшими к месту пожара, было установлено, что горят надворные постройки. До приезда пожарных подразделений соседом спасены пять человек, в том числе двое детей», — рассказали в ведомстве. За сутки в Пермском крае произошло 7 пожаров (в Частинском, Пермском, Юрлинском, Еловском муниципальных округах, а также в Октябрьском, Соликамском, Добрянском городских округах). Причины возгорания были связаны с устройством и эксплуатацией электрооборудования. Спасти жителя из горящего частного дома в деревне Ананькина в Юрлинском округе не удалось.

На крупном пожаре в селе Елово Пермского края мужчина спас 5 человек, в том числе детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС Росси по Пермскому краю. «Сообщение о том, что горят надворные постройки на ул. Звездная в селе Елово поступило 11 марта. Первыми подразделениями пожарной охраны, прибывшими к месту пожара, было установлено, что горят надворные постройки. До приезда пожарных подразделений соседом спасены пять человек, в том числе двое детей», — рассказали в ведомстве. За сутки в Пермском крае произошло 7 пожаров (в Частинском, Пермском, Юрлинском, Еловском муниципальных округах, а также в Октябрьском, Соликамском, Добрянском городских округах). Причины возгорания были связаны с устройством и эксплуатацией электрооборудования. Спасти жителя из горящего частного дома в деревне Ананькина в Юрлинском округе не удалось.