11 марта 2023
10 марта 2023

На крупном пожаре в Пермском крае мужчина спас 5 человек

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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные
Сосед спас 5 человек на пожаре в Елово Фото:

На крупном пожаре в селе Елово Пермского края мужчина спас 5 человек, в том числе детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС Росси по Пермскому краю.

«Сообщение о том, что горят надворные постройки на ул. Звездная в селе Елово поступило 11 марта. Первыми подразделениями пожарной охраны, прибывшими к месту пожара, было установлено, что горят надворные постройки. До приезда пожарных подразделений соседом спасены пять человек, в том числе двое детей», — рассказали в ведомстве.

За сутки в Пермском крае произошло 7 пожаров (в Частинском, Пермском, Юрлинском, Еловском муниципальных округах, а также в Октябрьском, Соликамском, Добрянском городских округах). Причины возгорания были связаны с устройством и эксплуатацией электрооборудования. Спасти жителя из горящего частного дома в деревне Ананькина в Юрлинском округе не удалось.

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На крупном пожаре в селе Елово Пермского края мужчина спас 5 человек, в том числе детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС Росси по Пермскому краю. «Сообщение о том, что горят надворные постройки на ул. Звездная в селе Елово поступило 11 марта. Первыми подразделениями пожарной охраны, прибывшими к месту пожара, было установлено, что горят надворные постройки. До приезда пожарных подразделений соседом спасены пять человек, в том числе двое детей», — рассказали в ведомстве. За сутки в Пермском крае произошло 7 пожаров (в Частинском, Пермском, Юрлинском, Еловском муниципальных округах, а также в Октябрьском, Соликамском, Добрянском городских округах). Причины возгорания были связаны с устройством и эксплуатацией электрооборудования. Спасти жителя из горящего частного дома в деревне Ананькина в Юрлинском округе не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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