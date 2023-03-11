В Перми осудили мужчину, который несколько лет насиловал двух малолетних девочек

12 марта 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Пермяк в течение 7 лет насиловал двух малолетних девочек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителя Чайковского (Пермский край) посадили на 15 лет за насилие в отношении двух несовершеннолетних девочек. Его обвинили в девяти преступлениях по нескольким статьям. В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что пермяк систематически насиловал девочек в течение семи лет, находясь под алкоголем. «Он признан виновным по нескольким статьям, в том числе за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Следствием и судом установлено, что в период с 2014 года по 2021 год виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме, систематически совершал действия сексуального характера в отношении ранее знакомых ему двух малолетних девочек 2006 и 2007 годов рождения», — рассказали в органах. Насильника задержали, когда в 2022 году одна из потерпевших рассказала о происходящем своей матери. Та, в свою очередь, сообщила об этом в следственные органы. Суд назначил пермяку 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Жителя Чайковского (Пермский край) посадили на 15 лет за насилие в отношении двух несовершеннолетних девочек. Его обвинили в девяти преступлениях по нескольким статьям. В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что пермяк систематически насиловал девочек в течение семи лет, находясь под алкоголем. «Он признан виновным по нескольким статьям, в том числе за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Следствием и судом установлено, что в период с 2014 года по 2021 год виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме, систематически совершал действия сексуального характера в отношении ранее знакомых ему двух малолетних девочек 2006 и 2007 годов рождения», — рассказали в органах. Насильника задержали, когда в 2022 году одна из потерпевших рассказала о происходящем своей матери. Та, в свою очередь, сообщила об этом в следственные органы. Суд назначил пермяку 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор еще не вступил в законную силу.