В Челябинской области ухудшилась ситуация с закредитованностью населения

Челябинская область вошла в топ-30 регионов по закредитованности населения. Размер задолженности перед банками в среднем на одного челябинца составил более 300 тысяч рублей.
«В Челябинской области соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2023 года составило 58,9%. Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека — 307,3 тысяч рублей. Размер задолженности на одного человека за год вырос на 19,1 тысяч рублей», — говорится в исследовании РИА Новости.
По данным аналитиков, долги россиян перед банками за последние пять лет выросли в два раза. При этом рынок розничного банковского кредитования стремительно вырос. В число регионов с минимальной закредитованностью населения вошли Ингушетия, Дагестан и Чечня. Хуже всего дела обстоят в Калмыкии, Туве и Тюменской области.
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