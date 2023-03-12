Названа реальная причина отправки оружия США и НАТО на Украину

AT: США и НАТО отправляют Украине списанное оружие, так как это дешевле, чем его утилизация

13 марта 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Сумма военной помощи США Украине за последний год составила 46,6 миллиарда долларов Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки (США) и НАТО отправляют на Украину списанное оружие, так как это намного выгоднее, чем сдавать его в утилизацию. Об этом рассказал обозреватель североамериканского ежедневного электронного журнала The American Thinker под псевдонимом Роджер Смит. «Процесс обезвреживания оружия стоит очень дорого. Поставка оружия с истекающим сроком годности в Киев позволила США и НАТО избежать затрат на утилизацию», — поделился мнением Роджер Смит в статье . «Общая помощь США Украине с начала 2022 года по 15 января 2023 года составила 76,8 миллиарда долларов, из них 46,6 миллиарда долларов выделялись на военные цели», — сообщил автор публикации. «В основном [отправлялось] оружие, которое было закуплено несколько десятилетий назад», — добавил он. Ранее американское издание Newsweek писало о том, что затягивание сроков поставок боеприпасов на Украину делает технику НАТО бесполезной для ВСУ. Также сообщалось, что представители Еврокомиссии изъявили желание увеличить производство боеприпасов в Европе, так как их начали беспокоить пустеющие европейские склады из-за поставок оружия на Украину.

Соединенные Штаты Америки (США) и НАТО отправляют на Украину списанное оружие, так как это намного выгоднее, чем сдавать его в утилизацию. Об этом рассказал обозреватель североамериканского ежедневного электронного журнала The American Thinker под псевдонимом Роджер Смит. «Процесс обезвреживания оружия стоит очень дорого. Поставка оружия с истекающим сроком годности в Киев позволила США и НАТО избежать затрат на утилизацию», — поделился мнением Роджер Смит в статье. «Общая помощь США Украине с начала 2022 года по 15 января 2023 года составила 76,8 миллиарда долларов, из них 46,6 миллиарда долларов выделялись на военные цели», — сообщил автор публикации. «В основном [отправлялось] оружие, которое было закуплено несколько десятилетий назад», — добавил он. Ранее американское издание Newsweek писало о том, что затягивание сроков поставок боеприпасов на Украину делает технику НАТО бесполезной для ВСУ. Также сообщалось, что представители Еврокомиссии изъявили желание увеличить производство боеприпасов в Европе, так как их начали беспокоить пустеющие европейские склады из-за поставок оружия на Украину.