ЕС планирует увеличить производство патронов из-за критической нехватки боеприпасов

Еврокомиссия хочет увеличить производство боеприпасов в Европе. Причиной стали пустеющие европейские склады из-за поставок оружия на Украину. Об этом сообщает Spiegel.
«Поставки боеприпасов на Украину „быстро истощают“ запасы в странах ЕС. Необходимо увеличить мощности производства снарядов», — передает план Еврокомиссии
Оборонная промышленность ЕС способна производить лишь 20-25 000 снарядов в месяц, что эквивалентно дневным расходам армии России, сообщается в материале. В Эстонии заявляют, что производство можно увеличить в семь раз, однако Еврокомиссия не может подтвердить, насколько это реалистично, отмечают авторы.
Ранее австрийский полковник Маркус Райснер заявлял о нехватке боеприпасов у некоторых стран Европы. Так, по его словам, британская армия способна выстоять в конфликте, подобном украинскому, всего пять дней.
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