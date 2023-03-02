Newsweek: техника НАТО на Украине становится бесполезной

Затягивание сроков поставок боеприпасов на Украину делает технику НАТО бесполезной для ВСУ. Об этом сообщает американское издание Newsweek.
«У министерства обороны США уходит много времени на заключение контрактов на боеприпасы. Отсутствие снарядов делает такую технику, как танк M1 „Абрамс“, БМП (боевая машина пехоты) „Брэдли“ или артиллерийские орудия, бесполезной», — говорится в материале.
Еврокомиссия хочет увеличить производство боеприпасов в Европе. Поставки оружия и патронов на Украину сильно истощают запасы в странах Запада. Оборонная промышленность ЕС способна производить лишь 20 000—25 000 снарядов в месяц, что эквивалентно дневным расходам армии России.
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