В США закрыли второй банк за неделю по решению властей

13 марта 2023 в 04:09 Размер текста - 17 +

США закрыли Signature Bank через несколько дней после закрытия Silicon Valley Bank Фото: Анна Майорова © URA.RU В США 12 марта закрыли обанкротившийся коммерческий банк Signature Bank — второе финансовое учреждение, которое они закрыли после Silicon Valley Bank. Об этом стало известно из совместного заявления Министерства финансов США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. «Мы также объявляем об аналогичном исключении в отношении системного риска для Signature Bank», — говорится в заявлении . Уточняется, что это было сделано из-за системных рисков. Банковские регуляторы заявили, что вкладчики Signature Bank будут иметь полный доступ к своим вкладам. «Как и в случае с решением Silicon Valley Bank, налогоплательщик не несет никаких убытков», — уведомили регуляторы. Silicon Valley Bank был закрыт финансовым регулятором Калифорнии 11 марта. В издании Axios написали о том, что США из-за этого грозит кризис банковской системы. Позднее американские власти приняли решение, согласно которому все вкладчики обанкротившегося банка получат доступ к средствам на своих счетах в полном объеме 13 марта.

В США 12 марта закрыли обанкротившийся коммерческий банк Signature Bank — второе финансовое учреждение, которое они закрыли после Silicon Valley Bank. Об этом стало известно из совместного заявления Министерства финансов США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. «Мы также объявляем об аналогичном исключении в отношении системного риска для Signature Bank», — говорится в заявлении. Уточняется, что это было сделано из-за системных рисков. Банковские регуляторы заявили, что вкладчики Signature Bank будут иметь полный доступ к своим вкладам. «Как и в случае с решением Silicon Valley Bank, налогоплательщик не несет никаких убытков», — уведомили регуляторы. Silicon Valley Bank был закрыт финансовым регулятором Калифорнии 11 марта. В издании Axios написали о том, что США из-за этого грозит кризис банковской системы. Позднее американские власти приняли решение, согласно которому все вкладчики обанкротившегося банка получат доступ к средствам на своих счетах в полном объеме 13 марта.