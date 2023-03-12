12 марта 2023

В США закрыли второй банк за неделю по решению властей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
США закрыли Signature Bank через несколько дней после закрытия Silicon Valley Bank Фото:

В США 12 марта закрыли обанкротившийся коммерческий банк Signature Bank — второе финансовое учреждение, которое они закрыли после Silicon Valley Bank. Об этом стало известно из совместного заявления Министерства финансов США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

«Мы также объявляем об аналогичном исключении в отношении системного риска для Signature Bank», — говорится в заявлении. Уточняется, что это было сделано из-за системных рисков. Банковские регуляторы заявили, что вкладчики Signature Bank будут иметь полный доступ к своим вкладам. «Как и в случае с решением Silicon Valley Bank, налогоплательщик не несет никаких убытков», — уведомили регуляторы.

Silicon Valley Bank был закрыт финансовым регулятором Калифорнии 11 марта. В издании Axios написали о том, что США из-за этого грозит кризис банковской системы. Позднее американские власти приняли решение, согласно которому все вкладчики обанкротившегося банка получат доступ к средствам на своих счетах в полном объеме 13 марта.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

В США 12 марта закрыли обанкротившийся коммерческий банк Signature Bank — второе финансовое учреждение, которое они закрыли после Silicon Valley Bank. Об этом стало известно из совместного заявления Министерства финансов США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. «Мы также объявляем об аналогичном исключении в отношении системного риска для Signature Bank», — говорится в заявлении. Уточняется, что это было сделано из-за системных рисков. Банковские регуляторы заявили, что вкладчики Signature Bank будут иметь полный доступ к своим вкладам. «Как и в случае с решением Silicon Valley Bank, налогоплательщик не несет никаких убытков», — уведомили регуляторы. Silicon Valley Bank был закрыт финансовым регулятором Калифорнии 11 марта. В издании Axios написали о том, что США из-за этого грозит кризис банковской системы. Позднее американские власти приняли решение, согласно которому все вкладчики обанкротившегося банка получат доступ к средствам на своих счетах в полном объеме 13 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...