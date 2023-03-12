Axios: США грозит катастрофический банковский кризис из-за Silicon Valley Bank

США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом написали в издании Axios.
«Президенту [США Джо] Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения», — сообщили в
Байден уже обсудил сложившуюся ситуацию с губернатором штата Калифорнии. Также планами по минимизации ущерба от последствий разорения банка занимается правительство Великобритании.
Ранее стало известно, что власти штата Калифорния закрыли SVB. Объем принятых учреждением депозитов составлял 173 миллиарда долларов, что сделало его крупнейшим банком, рухнувшим в США после мирового финансового кризиса в 2008 году, передает «Царьград».
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