Силовики разоблачили молодежную банду неонацистов в Перми. Скрин

13 марта 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

С участниками банды работают правоохранительные органы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми сотрудники силовых ведомств проверяют участников неонационалистической банды, которые разрубили на части и сожгли икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам. «После того, как подростки опубликовали видео, ими сразу заинтересовались различные силовые ведомства. Сейчас личности юных участников банды установлены, с ними работают абсолютно все, включая сотрудников ФСБ», — пояснил собеседник агентства. На видео запечатлено, как подростки разрубают икону на части, а позже жгут в костре. Также они нецензурно высказывались в отношении христиан и показывали жесты нацистского приветствия. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию. Перед сжиганием иконы подростки нецензурно обзывали великомученицу и христиан «Редакция Гайва/Пермь»/ vk.com

В Перми сотрудники силовых ведомств проверяют участников неонационалистической банды, которые разрубили на части и сожгли икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам. «После того, как подростки опубликовали видео, ими сразу заинтересовались различные силовые ведомства. Сейчас личности юных участников банды установлены, с ними работают абсолютно все, включая сотрудников ФСБ», — пояснил собеседник агентства. На видео запечатлено, как подростки разрубают икону на части, а позже жгут в костре. Также они нецензурно высказывались в отношении христиан и показывали жесты нацистского приветствия. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.