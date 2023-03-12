12 марта 2023
11 марта 2023

Силовики разоблачили молодежную банду неонацистов в Перми. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Сходка «ЧВК Редан». Курган, полиция, задержание
С участниками банды работают правоохранительные органы Фото:

В Перми сотрудники силовых ведомств проверяют участников неонационалистической банды, которые разрубили на части и сожгли икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам.

«После того, как подростки опубликовали видео, ими сразу заинтересовались различные силовые ведомства. Сейчас личности юных участников банды установлены, с ними работают абсолютно все, включая сотрудников ФСБ», — пояснил собеседник агентства.

На видео запечатлено, как подростки разрубают икону на части, а позже жгут в костре. Также они нецензурно высказывались в отношении христиан и показывали жесты нацистского приветствия. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.

Перед сжиганием иконы подростки нецензурно обзывали великомученицу и христиан

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В Перми сотрудники силовых ведомств проверяют участников неонационалистической банды, которые разрубили на части и сожгли икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам. «После того, как подростки опубликовали видео, ими сразу заинтересовались различные силовые ведомства. Сейчас личности юных участников банды установлены, с ними работают абсолютно все, включая сотрудников ФСБ», — пояснил собеседник агентства. На видео запечатлено, как подростки разрубают икону на части, а позже жгут в костре. Также они нецензурно высказывались в отношении христиан и показывали жесты нацистского приветствия. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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