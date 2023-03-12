В Перми сотрудники силовых ведомств проверяют участников неонационалистической банды, которые разрубили на части и сожгли икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам.
«После того, как подростки опубликовали видео, ими сразу заинтересовались различные силовые ведомства. Сейчас личности юных участников банды установлены, с ними работают абсолютно все, включая сотрудников ФСБ», — пояснил собеседник агентства.
На видео запечатлено, как подростки разрубают икону на части, а позже жгут в костре. Также они нецензурно высказывались в отношении христиан и показывали жесты нацистского приветствия. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.