12 марта 2023
11 марта 2023

В Челябинске отменили концерт участника Евровидения

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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Концерт должен был пройти 17 марта в Конгресс-холле Фото:

В Челябинске отменили запланированный на 17 марта концерт участника Евровидения от Армении Севака Ханагяна. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс.

«Впервые в Челябинске 17 марта должен был пройти концерт Севака Ханагяна в конгресс-холле „Центра международной торговли“ (ЦМТ). Мероприятие отменено», — уточняется в сообщении.

URA.RU связалось с конгресс-холлом ЦМТ. Там сообщили, что официально подтвержденной информации об отмене концерта нет.

Ханагян прославился романтичной музыкой и участием в шоу талантов. Он был в программе «Голос», а в 2016 году стал победителем шоу «Х-Фактор». Певец также собирает многомиллионные просмотры на своих клипах и гастролирует с сольными концертами.

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В Челябинске отменили запланированный на 17 марта концерт участника Евровидения от Армении Севака Ханагяна. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс. «Впервые в Челябинске 17 марта должен был пройти концерт Севака Ханагяна в конгресс-холле „Центра международной торговли“ (ЦМТ). Мероприятие отменено», — уточняется в сообщении. URA.RU связалось с конгресс-холлом ЦМТ. Там сообщили, что официально подтвержденной информации об отмене концерта нет. Ханагян прославился романтичной музыкой и участием в шоу талантов. Он был в программе «Голос», а в 2016 году стал победителем шоу «Х-Фактор». Певец также собирает многомиллионные просмотры на своих клипах и гастролирует с сольными концертами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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