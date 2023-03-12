В Челябинске отменили концерт участника Евровидения

В Челябинске отменили запланированный на 17 марта концерт участника Евровидения от Армении Севака Ханагяна. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс.
«Впервые в Челябинске 17 марта должен был пройти концерт Севака Ханагяна в конгресс-холле „Центра международной торговли“ (ЦМТ). Мероприятие отменено», — уточняется в сообщении.
URA.RU связалось с конгресс-холлом ЦМТ. Там сообщили, что официально подтвержденной информации об отмене концерта нет.
Ханагян прославился романтичной музыкой и участием в шоу талантов. Он был в программе «Голос», а в 2016 году стал победителем шоу «Х-Фактор». Певец также собирает многомиллионные просмотры на своих клипах и гастролирует с сольными концертами.
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