В Челябинске отменили концерт участника Евровидения

Концерт должен был пройти 17 марта в Конгресс-холле Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Челябинске отменили запланированный на 17 марта концерт участника Евровидения от Армении Севака Ханагяна. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс.

«Впервые в Челябинске 17 марта должен был пройти концерт Севака Ханагяна в конгресс-холле „Центра международной торговли“ (ЦМТ). Мероприятие отменено», — уточняется в сообщении.

URA.RU связалось с конгресс-холлом ЦМТ. Там сообщили, что официально подтвержденной информации об отмене концерта нет.

Ханагян прославился романтичной музыкой и участием в шоу талантов. Он был в программе «Голос», а в 2016 году стал победителем шоу «Х-Фактор». Певец также собирает многомиллионные просмотры на своих клипах и гастролирует с сольными концертами.