Си Цзинпин поговорит с Зеленским после встречи с Путиным

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Саммит G20, кнр, китай, си цзиньпин
Си Цзиньпин намерен встретиться с Владимиром Зеленским, написали в The Wall Street Journal Фото:

Лидер КНР Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом написали в The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

«Китайский лидер Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала конфликта на Украине», — сообщают в издании. Также в материале отметили, что, вероятнее всего, беседа Си Цзиньпина с украинским лидером пройдет после встречи с президентом России Владимиром Путиным. По информации авторов, встреча с Зеленским пройдет в онлайн-формате.

Ранее СМИ писали о том, что глава КНР может посетить Москву на следующей неделе. По их данным, он планирует встречу с президентом Путиным, пишет Life.

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Лидер КНР Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом написали в The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. «Китайский лидер Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала конфликта на Украине», — сообщают в издании. Также в материале отметили, что, вероятнее всего, беседа Си Цзиньпина с украинским лидером пройдет после встречи с президентом России Владимиром Путиным. По информации авторов, встреча с Зеленским пройдет в онлайн-формате. Ранее СМИ писали о том, что глава КНР может посетить Москву на следующей неделе. По их данным, он планирует встречу с президентом Путиным, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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