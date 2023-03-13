Дольщики заявили, что мэрия Кургана незаконно снесла недострой. Видео

14 марта 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

В Заозерном приступили к носу долгостроя, за который дольщики судятся с мэрией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские дольщики пытаются отстоять недостроенный дом в 4-м микрорайоне поселка Заозерный. Объект является предметом судебного спора, но его начали сносить. Дольщики подозревают чиновников в неправомерном предоставлении земельного участка вместе со спорным объектом крупной компании под застройку, рассказала URA.RU представитель товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Ясень». «В 1992 году в 4-м микрорайоне Заозерного поселка началась стройка кооперативного дома. Более ста человек внесли деньги за квартиры. Были построены нулевой цикл и первый этаж. В дальнейшем застройщик обанкротился. Мы (дольщики ТСН „Ясень“) обратились в суд с иском о признании права собственности на незавершенное строительство. Суд первой инстанции выиграли, апелляционный суд тоже выиграли. Кассационный суд направил дело на новое рассмотрение. Сейчас идет судебное разбирательство, проведено четыре экспертизы. Но в воскресенье, 12 марта, компания „Космос“ пригнала технику к объекту и начала его сносить», — рассказала собеседница агентства. Остановить снос дольщиком не удалось. По словам члена ТСН «Ясень», в феврале 2023 года мэрия представила в суд документ, что в июне 2022 года (когда за дольщиками апелляционным определением было признано право собственности) был заключен договор с компанией «Космос» о предоставлении земельного участка, в который включен участок с недостроем. Также у компании есть постановление о сносе недостроя. «Ранее на судах об этих документах никто не заявлял. Мы полагаем, что документы неправомочны, о чем и заявили в суде. Оригинал постановления о сносе строения нам даже не показали. Считаю, что творится беспредел», — сказала дольщица. Представители ТСН обратились с заявлением в Следственный комитет и в прокуратуру и планируют выйти на федеральные СМИ. В мэрии Кургана URA.RU ответили, что земельный участок в 4-м микрорайоне, на котором находится указанный объект незавершенного строительства, включен в состав территории, подлежащей комплексному развитию. Договором о комплексном развитии предусмотрен снос объекта. «Самовольность постройки объекта незавершенного строительства установлена постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 10.03.2022 г. Права на данный объект не зарегистрированы в установленном законом порядке, сведения о правах третьих лиц в ЕГРН не внесены. Граждане, считающие себя владельцами объекта, не имеют документов, свидетельствующих о приобретении либо постройке указанного объекта за свой счет. Земельный участок им также не принадлежит ни на праве собственности, ни по договору аренды. Объект является аварийным, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, что подтверждено материалами судебной экспертизы», — говорится в ответе. В Кургане дольщики пытаются остановить снос недостроя, за который судятся фото: Читатели URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские дольщики пытаются отстоять недостроенный дом в 4-м микрорайоне поселка Заозерный. Объект является предметом судебного спора, но его начали сносить. Дольщики подозревают чиновников в неправомерном предоставлении земельного участка вместе со спорным объектом крупной компании под застройку, рассказала URA.RU представитель товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Ясень». «В 1992 году в 4-м микрорайоне Заозерного поселка началась стройка кооперативного дома. Более ста человек внесли деньги за квартиры. Были построены нулевой цикл и первый этаж. В дальнейшем застройщик обанкротился. Мы (дольщики ТСН „Ясень“) обратились в суд с иском о признании права собственности на незавершенное строительство. Суд первой инстанции выиграли, апелляционный суд тоже выиграли. Кассационный суд направил дело на новое рассмотрение. Сейчас идет судебное разбирательство, проведено четыре экспертизы. Но в воскресенье, 12 марта, компания „Космос“ пригнала технику к объекту и начала его сносить», — рассказала собеседница агентства. Остановить снос дольщиком не удалось. По словам члена ТСН «Ясень», в феврале 2023 года мэрия представила в суд документ, что в июне 2022 года (когда за дольщиками апелляционным определением было признано право собственности) был заключен договор с компанией «Космос» о предоставлении земельного участка, в который включен участок с недостроем. Также у компании есть постановление о сносе недостроя. «Ранее на судах об этих документах никто не заявлял. Мы полагаем, что документы неправомочны, о чем и заявили в суде. Оригинал постановления о сносе строения нам даже не показали. Считаю, что творится беспредел», — сказала дольщица. Представители ТСН обратились с заявлением в Следственный комитет и в прокуратуру и планируют выйти на федеральные СМИ. В мэрии Кургана URA.RU ответили, что земельный участок в 4-м микрорайоне, на котором находится указанный объект незавершенного строительства, включен в состав территории, подлежащей комплексному развитию. Договором о комплексном развитии предусмотрен снос объекта. «Самовольность постройки объекта незавершенного строительства установлена постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 10.03.2022 г. Права на данный объект не зарегистрированы в установленном законом порядке, сведения о правах третьих лиц в ЕГРН не внесены. Граждане, считающие себя владельцами объекта, не имеют документов, свидетельствующих о приобретении либо постройке указанного объекта за свой счет. Земельный участок им также не принадлежит ни на праве собственности, ни по договору аренды. Объект является аварийным, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, что подтверждено материалами судебной экспертизы», — говорится в ответе.