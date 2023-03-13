Военный эксперт Коротченко объяснил, как Грузия готовится противостоять России

Военный эксперт Коротченко: Грузия не сможет воевать против России

14 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Грузия не обладает достаточными силами, чтобы противостоять российской армии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Грузия не будет открывать второй фронт против России, так как ее армия намного слабее российской. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко. «Грузинская армия не способна вести полномасштабные боевые действия против российских вооруженных сил. Другое дело, что главный фактор — экономический, а не военный. С военной точки зрения Грузия слаба. А вот с точки зрения перекрытия экономических связей и в целом дестабилизации ситуации в регионе [нет]. В этом главный интерес сегодня, а не в том, что Грузия начнет какие-то боевые действия. Вряд ли она их начнет», — сказал Игорь Коротченко. Ранее экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон желает создать новый район региональной нестабильности, открыв второй фронт в Грузии против России. При этом, как отметил военный, США не пожертвует ни одной американской жизнью за судьбу грузинского народа.

Грузия не будет открывать второй фронт против России, так как ее армия намного слабее российской. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко. «Грузинская армия не способна вести полномасштабные боевые действия против российских вооруженных сил. Другое дело, что главный фактор — экономический, а не военный. С военной точки зрения Грузия слаба. А вот с точки зрения перекрытия экономических связей и в целом дестабилизации ситуации в регионе [нет]. В этом главный интерес сегодня, а не в том, что Грузия начнет какие-то боевые действия. Вряд ли она их начнет», — сказал Игорь Коротченко. Ранее экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон желает создать новый район региональной нестабильности, открыв второй фронт в Грузии против России. При этом, как отметил военный, США не пожертвует ни одной американской жизнью за судьбу грузинского народа.