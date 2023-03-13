13 марта 2023

Военный эксперт Коротченко объяснил, как Грузия готовится противостоять России

Военный эксперт Коротченко: Грузия не сможет воевать против России
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, грузия, nato, stock
Грузия не обладает достаточными силами, чтобы противостоять российской армии Фото:

Грузия не будет открывать второй фронт против России, так как ее армия намного слабее российской. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко.

«Грузинская армия не способна вести полномасштабные боевые действия против российских вооруженных сил. Другое дело, что главный фактор — экономический, а не военный. С военной точки зрения Грузия слаба. А вот с точки зрения перекрытия экономических связей и в целом дестабилизации ситуации в регионе [нет]. В этом главный интерес сегодня, а не в том, что Грузия начнет какие-то боевые действия. Вряд ли она их начнет», — сказал Игорь Коротченко.

Ранее экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон желает создать новый район региональной нестабильности, открыв второй фронт в Грузии против России. При этом, как отметил военный, США не пожертвует ни одной американской жизнью за судьбу грузинского народа.

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Грузия не будет открывать второй фронт против России, так как ее армия намного слабее российской. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко. «Грузинская армия не способна вести полномасштабные боевые действия против российских вооруженных сил. Другое дело, что главный фактор — экономический, а не военный. С военной точки зрения Грузия слаба. А вот с точки зрения перекрытия экономических связей и в целом дестабилизации ситуации в регионе [нет]. В этом главный интерес сегодня, а не в том, что Грузия начнет какие-то боевые действия. Вряд ли она их начнет», — сказал Игорь Коротченко. Ранее экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон желает создать новый район региональной нестабильности, открыв второй фронт в Грузии против России. При этом, как отметил военный, США не пожертвует ни одной американской жизнью за судьбу грузинского народа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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