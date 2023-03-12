Экс-разведчик США раскрыл второй фронт Америки против России

Экс-разведчик США Риттер: Америка готова открыть второй фронт против России в Грузии

13 марта 2023 в 08:23 Размер текста - 17 +

США может заставить грузинский народ погибнуть за свои интересы, заявил Скотт Риттер Фото: Сергей Заикин © URA.RU новость из сюжета Протесты в Грузии 2023 США желают создать новый район региональной нестабильности, открыв второй фронт в Грузии против России. Об этом заявил экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Америка полностью готова открыть в Грузии второй фронт против России и позволить грузинам умереть за наши дела», — заявил Риттер в эфире youtube-каналу U.S. Tour of Duty . Он добавил, что Грузия в данном случае будет обязана выполнить американскую цель, а именно создать региональную нестабильность, но что касается самого Вашингтона, то он никогда не пожертвует ни одной американской жизнью за судьбу грузинского народа. Массовые акции протеста после принятия парламентом Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» прошли в Тбилиси в ночь с 7 на 8 марта. Политолог Владимир Брутер высказал мнение, что Грузия может повторить судьбу Украины, устроив второй Майдан, а затем предпринять попытку вернуть Абхазию под свою власть. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, в свою очередь, заверил, что не допустит такого развития событий для своей страны, передает RT. Грузинский политик Игорь Гиоргадзе также выразил мнение, что Вашингтон устроил протесты в Грузии для того, чтобы в дальнейшем спровоцировать российско-грузинский конфликт, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США желают создать новый район региональной нестабильности, открыв второй фронт в Грузии против России. Об этом заявил экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Америка полностью готова открыть в Грузии второй фронт против России и позволить грузинам умереть за наши дела», — заявил Риттер в эфире youtube-каналу U.S. Tour of Duty. Он добавил, что Грузия в данном случае будет обязана выполнить американскую цель, а именно создать региональную нестабильность, но что касается самого Вашингтона, то он никогда не пожертвует ни одной американской жизнью за судьбу грузинского народа. Массовые акции протеста после принятия парламентом Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» прошли в Тбилиси в ночь с 7 на 8 марта. Политолог Владимир Брутер высказал мнение, что Грузия может повторить судьбу Украины, устроив второй Майдан, а затем предпринять попытку вернуть Абхазию под свою власть. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, в свою очередь, заверил, что не допустит такого развития событий для своей страны, передает RT. Грузинский политик Игорь Гиоргадзе также выразил мнение, что Вашингтон устроил протесты в Грузии для того, чтобы в дальнейшем спровоцировать российско-грузинский конфликт, сообщает «Национальная служба новостей».